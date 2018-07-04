《匯市縱橫－蕭啟洪》特朗普「貿易七傷拳」能打多久？

《匯市縱橫》不經不覺，本周已進入下半年時間，隨著美聯儲年內持續升息的概率提升，以

及中美貿易戰正式開打的後續變化，將導致各資本市場的波動加劇。由於現時中美貿易摩擦仍未

見曙光，增添了環球的不確定因素。畢竟，美國和中國是全球兩大經濟體，任何一方只需打個噴

嚏，全球就有陷入重感冒的危機。因此，未來重點將會是環球經濟成長能否維持下去。



今年２月以來，美國總統特朗普不斷對中國打出「貿易七傷拳」，藉此一拳法重擊中國製造

２０２５系列為目標，是否奏效則不得而知。然而，七傷拳是金庸武俠小說中虛構的一種武功，

雖然威力大，但對自身也有很大損傷，所謂「未傷人，先傷己」。因此，這套拳法是金庸１４部

武俠小說中最不聰明的功夫之一，但特朗普卻用來對付中國貿易的武器。



如今，除非特朗普再次食言，否則７月６日中美兩國首輪貿易戰勢必開打。一旦中美貿易衝

突升級，令兩國經濟的基本面難免會有所損傷。從數據可見，現時美國進口中國貨的數量，以金

額計是中國進口美國的三倍以上。如兩國貿易戰升級，中國承受的影響將較美國為大。再者，美

國一直以來是一個相當依重內需的經濟體，出口只佔其ＧＤＰ的１２％左右，不像其他國家般，

出口平均對ＧＤＰ的貢獻高達２９％之多。因此，出口對美國的影響相對較低。這可能說明了特

朗普為何那麼放心地出招。



儘管如此，中國今時今日也不是省油的燈，面對美國不斷威脅擴大懲罰性關稅範圍的步步進

擊，向來低調的中國國家主席習近平，於上周會見歐美跨國公司巨頭時放狠話說，「西方有個說

法，如果別人打你左臉，你要把右臉也伸過去，而在中國文化中，你要以牙還牙」。意味著這一

波中國不再以讓步方式來應對美國的威脅，甚至採取「質量型」的反擊措施。近日人民幣匯率亦

出現了顯著波動，令外界揣測當局是否以人民幣作為工具，以應對中美貿易衝突。但事實上，人

民幣若持續走弱，將會引發資本外流，相信這點不是中國當局所樂見的情況。



當然，筆者認為美中貿易戰不太可能會發展到這種極端「互相廝殺」的地步，因為要做到跟

美國完全分離的狀態根本是不可能的。事實上，貿易壁壘的結果只會對美國經濟帶來巨大傷害，

甚至成為特朗普和共和黨的災難。況且，美國社會特別是商界是否已準備好付出這種「你傷得比

我深」的代價，實在令人懷疑。總括而言，即使兩國貿易爭拗未能在短期內解決，但預期局勢應

不致於出現失控的局面，因為美國將於１１月６日舉行中期選舉，特朗普亦不希望貿易爭議影響

選情，故可以預期最遲在第三季內應有望出現明朗的解決方案。而美國本星期將會公布多項經濟

數據，其中就業數據最受注視。非農業職位增長連續兩個月加快後，市場估計上月將放慢，只有

１９﹒５萬個；失業率就維持３﹒８％，是１８年來最低水準。



＊本周策略＊



人幣：本周建議候低於６﹒６３５０買入美元兌離岸人民幣，目標６﹒７５００，止蝕

６﹒５５００。

歐元：前周建議候高於１﹒１７２０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１５２０，止蝕

１﹒１８８０。



《永隆銀行司庫 蕭啟洪》

