《ＥＴＦ動向－蕭曉婷》捕捉下一代中國互聯網巨頭企業機遇

《ＥＴＦ動向》馬雲改變了我們的支付方式（阿里巴巴），騰訊（００７００）的王者榮耀

則給了我們一種新的社交方式而中國最大的搜索引擎（百度）也有中國谷歌之稱。這些中國互聯

網巨頭切實的改變著我們生活的每一方面。

中國互聯網巨頭公司是那種不斷擴張業務版圖，穩定而不忽求蛻變的優質公司，然而我們大

家都是他們的消費者，銷售額裡也有我們的一份功勞。

最近中國互聯網細分行業需求增長最快是視頻，反而社交網路需求在相對減少，其中移動短

視頻更成為了中國互聯網發展中的一匹黑馬。越來越快的資訊傳遞，文字和圖片已經無法滿足人

們需求，視頻的崛起是互聯網再一次創出新高的推化劑。

中國互聯網另一個發展迅速的細分行業就是移動支付，中國人的支付習慣被一張二維碼改變

了，如今出門可以不帶錢包，但一定要帶手機，有支付寶或者微信的你就可以做一切你想做的事

情。

其實每個細分行業的業績增長都很迅速，未來互聯網依然是優質公司聚集地，所以投資互聯

網巨頭公司收益可必十分可觀，現在香港已有ＥＴＦ令投資者同時持有百度、阿里、騰訊、愛奇

藝、Ａ股東方財富網等等這些互聯網世界裡的大佬。

中國互聯網企業仍將繼續主導全球數字經濟，憑著中國互聯網企業可持續增長的勢頭以及相

關的市值，期望投資者能捕捉下一代全球互聯網巨頭的增長回報機遇。

《三星資產運用（香港）ＥＴＦ業務銷售總管 蕭曉婷》

