《陶冬天下－陶冬》資產種類表現分化，市場走勢美元主導

《陶冬天下》貿易和石油上周牽動著市場的心，歐盟峰會也使歐洲資產大幅波動，資金的風

險偏好依然低下，全球股市遭遇歷史上第二大金額的資金淨流出。特朗普政府繼續在單邊主義貿

易制裁的路上狂奔，不僅針對中國出口和投資聲言制裁，對其傳統盟國歐日加墨也盲拳胡掄，並

威脅退出ＷＴＯ協議。全球股市繼續狂瀉，不過及至上周四（２８日）白宮在對華制裁問題上口

風有所緩和，股市收復部分失地。中國央行推出定向降準，不過對中港股市的刺激效果不佳。歐

盟領袖經過徹夜溝通，終於在移民問題上達成共識，默克爾內閣避免了崩塌，歐元上揚。歐洲

ＣＰＩ通脹首次觸及央行目標２％，不過核心通脹依然低迷，讓德拉吉暫時無需加速退出；為聯

儲所重視的核心ＰＣＥ六年來首次達到２％，鮑威爾的加息壓力有增無減。不過市場的焦點主要

停留在貿易戰上，國債市場對通脹數據反應不明顯，美國十年期國債利率收報２﹒８５％，十年

期與兩年期利差再創新低，德國十年期收報０﹒３１％。委內瑞拉、加拿大原油減產之餘，美國

對伊朗實施石油禁運已經箭在弦上，布蘭特原油價格每桶一度衝上７９﹒７美元。美國國會聽證

會上，虛擬貨幣被點名可能成為洗錢工具，或潛在威脅美國大選，虛擬貨幣慘遭集體屠戮，比特

幣跌穿６０００。



全球風險資產今年開局大利，首個月的股市表現在許多國家都創出十年最佳。然而，接下來

的就是苦日子，鮑威爾接任聯儲主席後美國就加快了加息的步伐，市場對此反應強烈，接下來歐

洲也準備停止購債計劃，發生變化的貨幣政策對股市債市帶來重大衝擊。特朗普對鋼鋁進口產品

實施懲罰性關稅，隨後對中國高科技產品課徵關稅，各國聲言強力反擊，一時間全球貿易秩序遭

受破壞，股市暴瀉。委內瑞拉經濟崩盤、中東緊張局勢、沙俄攜手穩定產量、美國恢復對伊朗石

油禁運，原油價格大起大落。美國與朝鮮合演了一場鬧喜劇，中東局勢出現多處火頭，地緣政治

再次成為市場擔心的源頭。美元大幅升值，資金流入美元區，新興市場貨幣暴跌。２０１８年的

宏觀形勢，是２０１２年歐債危機以來最複雜的，其多點爆發的特性更極為罕見。這個應驗了筆

者去年年中關於波動性上升、風險增高的警告，不過最壞的時間恐怕還沒有過去。



２０１８年的日曆剛好翻過一半，美國科技股投資者笑得合不上嘴，港股投資者賺了又賠回

去了，Ａ股投資者……不談也罷。今年上半年，各大資產種類中美國科技股一騎絕塵，

ＦＡＮＧＳ收益超過平均２５％，Ｓ＆Ｐ５００也算交得出功課，Ｓ＆Ｐ６００小股則表現更佳

。另一個出眾的大資產種類是石油。除此之外，多數股債市場表現都不理想，新興市場股債匯市

更是哀鴻遍野，這和資金回流美元區有直接的關係。儘管風險驟起，資金去槓桿，黃金卻沒有佔

到便宜，黃金的避險功能日漸薄弱。ＣＳＩ３００在各大股市中表現最差，在所有資產種類中最

差表現獎就當之無愧地落在比特幣身上。美元匯率，是上半年分析資金流向、把握市場價格的關

鍵抓手，這一點應該在下半年也不變。美國增長、美國利率、美國貿易政策、美國地緣政治、美

國科技股盈利前景、美國中期大選結果、美國總統的推特，牽動著美國人以及世界錢的心。



本周焦點：貿易糾紛、非農數據和聯儲會議紀要。美國政府預定在７月６日對５００億美元

中國科技產品徵收進口關稅，中國政府已經警告會同等同量回擊，甚至「數量型」與「品質型」

並舉；７月１日美國與歐盟也可能在貿易問題上亮劍。６月非農就業預計增加１８０Ｋ，時薪上

衝０﹒３％（同比２﹒８％）。聯儲在６月會議上加息２５點，並對經濟和就業市場表達了更樂

觀的看法，所以市場很想一窺會議的細節，瞭解決策者對長期趨勢的看法（如利率會不會升上中

期中性水平），同時知道貨幣當局有沒有涉及貿易糾紛和減稅措施等話題。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

