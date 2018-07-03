《股壇解碼－戴名》美國咄咄逼人；拉夏貝爾併購帶來包袱

《股壇解碼》美朝會面後外界一直懷疑美國是否對朝鮮作出退讓，媒體在上周末更引述證據

證明朝鮮並未停止核原料的生產，美國官方隨即對外發表朝鮮現階段並沒有「棄核」的動作，但

有方案並且有信心讓朝鮮在一年內完全「棄核」，這種言論如果放在過去任何一屆美國政府都可

能只是政治宣傳，但在特朗普政府來說就不一樣，像耶路撒冷問題就是一個例子，特朗普作為一

個沒有政治包袱的政客比任何的政客都可怕。先前強調就中國對美國徵收關稅的反擊行為將推出

更多的徵稅措施，並且揚言中國若再作反擊的話，中國將要面對更多更強硬的措施，從沒有人相

信特朗普會真的開啟關稅壁壘到現在的不得不信，加上特朗普滿懷信心的將與加拿大和墨西哥的

商貿協定推遲到中期選舉後才簽署，一個特朗普式的美國優先時期已經開始，投資者可以從最近

美股的表現就會發現，標普５００的跌幅並少於道指，加上美元在背後的支撐，美股的市底還是

比較穩健。



＊美股市底仍然穩健＊



墨西哥左翼背景候選人當選總統，勢將加劇墨西哥和美國的貿易矛盾。在尋求減少對美國貿

易依賴同時，只能向歐盟或中國靠近，當中以靠攏中國的可能性最大。當墨西哥成為了中國在美

國南面的盟友，美國為了確保一切利益，必定會加快建設美墨邊境圍牆，透過堵截難民來增加墨

西哥的經濟負擔，相信到時候不單止是難民問題，貿易衝突升溫隨時引發新一輪的新興市場走資

潮。



＊中國製造業疲態現＊



中國官方公布６月製造業ＰＭＩ數據為５１﹒５％，略低於市場預期的５１﹒６％；官方非

製造業ＰＭＩ數據５５﹒０％和綜合ＰＭＩ報５４﹒４％均略低於前值，但符合市場預期。中國

６月新出口訂單下降成為拖累製造業ＰＭＩ的主要原因，人民幣相對美元貶值一般有助出口，但

中美貿易戰帶來的關稅增加卻對沖了部分利好。如果美國再增加中國出口產品的額外徵稅範圍，

中國的出口面臨進一步受壓，可以預期製造業ＰＭＩ數據將愈走愈低，國內的經營環境只會愈益

緊張。中國通過２０多年的貿易順差積累了大量的外匯儲備，這些穩定匯率的本錢隨著資金外流

不斷減少，兩年前為了「雙保」（保匯率保房價）而犧牲了約１萬億人幣的外匯儲備，這也是最

近官方沒有出手支持人民幣匯率的理由，現在的中國再也不能輕鬆付出１萬億的代價，而為了保

房價，信貸寬鬆伴隨高息環境將很快來臨，棄匯保房將是最後的結果。



＊小米待孖展貨沽清＊



本欄上周提到大市將下試２８４００點附近位置才找到支持，恆指一如預期的下試低位

２８１６９點後出現單日轉向，由於３００００點和３０６００點期權淡倉還沒有撤退跡象，相

信大市這次反彈高位也就在這個位置。之前分析小米（０１８１０）的基礎因素並不吸引，

ＩＰＯ反應果然一般，剛周末市場就傳聞小米將以下限１７元定價，超額認購８倍，一個強差人

意的倍數，由於認購未如預期的熱烈，之前有券商為客戶提供２０倍「孖展」（ｍａｒｇｉｎ）

認購新股，相信「孖展客」的中簽率相當高，掛牌首日沽壓估計相當大，能否守住招股價還要看

三大護法中信、高盛和大摩，掛牌首天低位應該在１４﹒５元附近，相信小米的股價要在「孖展

」貨沽清後才能見底。投資者還要留意青島啤酒（００１６８）股價近期見頂，相信世界盃效應

已過，加上青島啤酒的純利中有一半來自政府補貼，散戶持貨在手的及早離場。



＊股票簡評：拉夏貝爾有貨宜先離場＊



拉夏貝爾（０６１１６）主要在中國地區從事以女性休閒服裝為主的設計、推廣和銷售業務

。拉夏貝爾目前擁有１９個品牌，集團旗下品牌包括女裝品牌Ｌａ Ｃｈａｐｅｌｌｅ、Ｌａ

Ｃｈａｐｅｌｌｅ Ｓｐｏｒｔ、Ｃａｎｄｉｅ’ｓ、Ｌａ Ｂａｂｉｔｅ等等；男性品牌則有

Ｌａ Ｃｈａｐｅｌｌｅ Ｈｏｍｍｅ、Ｐｏｔｅ和兒童服裝品牌Ｌａ Ｃｈａｐｅｌｌｅ

Ｋｉｄｓ。集團業務主要針對２０至４０歲女性消費群體以至男性和兒童群體，同時透過品牌差

異化的策略去開拓不同的消費群體。集團在整個生產過程中只專注於產品設計、品牌研發和零售

網絡管理。由於生產方面外包給第三方製造商，大大的減低營運成本。集團在上周五（２９日）

晚間發布公告，集團通過全資「孫」公司（子公司的子公司）Ｌａ Ｃｈａ Ｆａｓｈｉｏｎ以

約１﹒６億元人民幣價錢收購法國品牌Ｎａｆ Ｎａｆ ＳＡＳ的４０％股權（Ｎａｆ Ｎａｆ

ＳＡＳ市值約５２００萬歐元）已完成股權交割，交易後集團成為Ｎａｆ Ｎａｆ ＳＡＳ的第

一大股東。在２０１７財政年度，Ｎａｆ Ｎａｆ ＳＡＳ的營業收入超過２億歐元，

ＥＢＩＴＤＡ只有不到８００萬歐元，稅後淨利只有１０萬歐元，但是總負債高達４１００萬歐

元，這筆收購是否划算就見仁見智，但可以肯定的說這項交易對盈利貢獻可以忽略不計，相反

Ｎａｆ Ｎａｆ ＳＡＳ的債務卻會成為集團的包袱。以拉夏貝爾現在的財務狀況和業務發展來

看，預期未來兩到三年集團需要投入相當多的資源去營運Ｎａｆ Ｎａｆ的品牌，而Ｎａｆ

Ｎａｆ品牌主要市場在歐洲和拉美地區，在美國的貿易政策下是否受惠及為集團帶來預期收益，

這些都是不確定的風險。翻查港股通的資金流向，拉夏貝爾從５月初開始就陸續有資金流入，相

信是聽消息炒短線的居多，但股價自從６月初一直走軟，現在好消息塵埃落定，預期股價會借勢

反彈然後趁好消息出貨。投資者有貨在手宜先沽貨離場，可考慮在６﹒５元附近投機性買入。《

資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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