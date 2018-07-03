【新賣地表】新一季推出五幅住宅土地，提供１８５０個單位

《經濟通通訊社３日專訊》發展局局長黃偉綸今日於記者會表示，政府現在公布本財政年度

７至９月賣地計劃。招標方式出售五幅地皮，分布於大嶼山、山頂、屯門等各一幅、兩幅位於啟

德地區，共１８５０伙。另外，港鐵（０００６６）何文田站第二期亦會推出招標，提供９００

伙。

他續指，連同港鐵何文田站二期的９００個單位，今年第二季的住宅單位供應量為２７５０

個，而上半年的供應則達約６０００個。（ｋｙ）

