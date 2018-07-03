《日入而息》人幣急跌後見支持，港股創九個月低位曾穿二萬八



《今天重點》﹡新一季推出五幅住宅土地，提供１８５０個單位

﹡黃偉綸稱政府工作不會因土地諮詢停下來，續研究填海；不擔心達不到全年

１﹒８萬住宅單位供應目標

﹡港燈（０２６３８）明年不提供大額回扣故淨電費提升，每度電升至

１２０﹒１仙

﹡中電（００００２）１０月起平均淨電價升約２％，新管制計劃資本投資

５２９億元

﹡人幣絕地反擊，人幣即期收跌１８２點子，離岸價倒升；在岸人幣暴瀉逾

６００點穿６﹒７，離岸價穿６﹒７３



《即日市況》﹡港股創９個月低位曾穿二萬八，收２８５４５挫４０９點



《深滬股市》﹡滬綜指報復式反彈收升０﹒４％，通信、軟件股領漲



《美元匯價》﹡美匯整固完成後，料反覆上試９８；歐元最新報１﹒１６５１╱５２，日圓

最新報１１０﹒８３╱８４



《公司業績》﹡ＥＰＲＩＮＴ（０１８８４）全年賺２２０３萬元，增２７％，息２﹒４仙

﹡包浩斯（００４８３）年度純利４０６０萬，跌３７﹒４％，派息７﹒５仙

﹡民眾（００２７９）全年賺２﹒７億元，跌３５％，不派息

﹡陳唱國際（００６９３）料中期未變現虧損收窄至２﹒２７億元



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）發諮詢文件，三管齊下打擊殼股活動；李小加稱股市

大跌屬正常反應，市場毋須大驚小怪

﹡東吳水泥（００６９５）購蘇州物業作員工宿舍，涉２３００萬元人民幣

﹡長和（００００１）購意大利電訊商Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ ５０％，

成最大流動電訊商

﹡華人文化集團公司完成近１００億元人民幣Ａ輪融資

﹡當代置業（０１１０７）６月合約銷售額升近５４％至４３億元人民幣

﹡漢港控股（０１６６３）與安捷倫建技術合作實驗室開發藥品包裝材料

﹡小米（０１８１０）有信心與美國關係有助公司進軍當地市場

﹡渣打（０２８８８）任命Ｒａｍａｃｈａｎｄｒａｎ為零售銀行負責人

﹡陳英祺辭任美麗中國（００７０６）財務總監，王永志接任

﹡寶威控股（０００２４）酸鋰和氫氧化鋰項目料７月底進入試生產階段

﹡英達公路（０６８８８）銷售瀝青路面養護設備予馬來西亞承包商

﹡精英匯、光控精技、電子交易、百應、勝證及倢冠招股

﹡藥明康德表示董事會通過在港主板發行Ｈ股上市

﹡ＳＤＭ（０８３６３）斥１３２７萬元收購兩間新加坡學前機構

﹡基石控股（０１５９２）公開招股超購１７﹒５倍，一手中籤８５％

﹡棠記（０８３０５）公開招股超購近２３倍，一手中籤率六成

﹡中國天然氣（００９３１）向中集安瑞科（０３８９９）附屬採購液化天然

氣罐箱，涉５﹒７億元

﹡必瘦站（０１８３０）首季度銷售合約按年升４３％



動電訊商

﹡國投集團（０１３８６）今早起停牌，控股權易手諒解備忘錄已終止

﹡盛源控股（００８５１）４００萬元售電子商品交易平台權益

﹡貴聯控股（０１００８）擬收購包裝紙業務，涉資１﹒５６億元

﹡匯盈（００８２１）斥２﹒６億購上海物業，發可換股債支付

﹡匯控（０００５）過去兩日倫敦回購近７３４萬股，涉５１７９英鎊

﹡遠大醫藥（００５１２）夥拍鼎暉投資肝癌治療器械商Ｓｉｒｔｅｘ獲澳洲

當局批准

﹡銀建（００１７１）逾２８％股權溢價八成易手珠光控股（０１１７６）

﹡豐盛控股（００６０７）擬出售中傳動控股權，每股作價最高１１﹒２５元

人民幣

﹡中國新城鎮（０１２７８）新城鎮項目投資組合總額２５﹒７億元人民幣

﹡榮威國際（０３３５８）本年度首兩月銷售訂單總額增加１５至２０％

﹡南南資源（０１２２９）附屬凱源獲重續採礦權及安全生產許可證



《國企紅籌》﹡金茂（００８１７）累計簽約及成交銷售金額７１８億元人民幣

﹡中興通訊（００７６３）被判無線設備專利侵權，須賠償３﹒４億元；中興

通訊否認破產遭收購傳聞，李自學任新董事長

﹡美國以國家安全為由拒中移（００９４１）進入電訊市場

﹡中石化油服（０１０３３）子公司簽２０台涉７０億元人民幣鑽機

﹡珠海控股（００９０８）獲控股股東增持４０８萬股

﹡中國海油集團與洛克石油及智慧石油共同簽訂產品分成合同

﹡國泰君安國際（０１７８８）擬收購越南金融服務公司



《神州民企》﹡宏華集團（００１９６）遭上海上實國際入稟追討欠款

﹡建業地產（００８３２）上半年銷售增逾８２％

﹡龍光地產（０３３８０）６月合約銷售額增長７３﹒７％

﹡中教（００８３９）夥惠理（００８０６）設中國高等教育基金，各出資

１１﹒３億及１０億元人民幣

﹡中集天達（００４４５）訂備忘擬收購內地消防車生產商

﹡兒童護理（０１２５９）出售牙膏產品製造商８０％股權

﹡金衛（００８０１）獲西澤增持成主要股東，惟公眾持股量低於規定

﹡國際天食（０３６６６）悉售百佳咖啡等餐廳權益，套１﹒７５５億

﹡恆大（０３３３３）６月合約銷售額跌１８％

﹡富力地產（０２７７７）６月合約銷售收入按年升６３％

﹡景瑞（０１８６２）６月合約簽約銷售額按月升２﹒６％

﹡合景泰富（０１８１３）６月份預售額增加１０６﹒９％

﹡賽晶電力（００５８０）首六月軌道交通車輛合同額８８８４萬元人民幣

﹡騰訊（００７００）投資Ａｉｒｗａｌｌｅｘ，完成８０００萬美元融資

﹡時代地產（０１２３３）６月合同銷售按年升１２﹒２％



《中國要聞》﹡金沙江資本因資金問題，收購日產汽車電池業務被終止

﹡深圳推動中小企業改制上市，打造併購重組綠色通道

﹡華人文化集團完成百億首輪融資，萬科阿里騰訊領投

﹡華為研發部門搬往東莞引發猜想，華為堅稱非搬離深圳

﹡安邦將多家上市公司股權在子公司間轉移，惟無增減持

﹡股票私募基金上半年均蝕６％，七成百億私募機構虧損

﹡棚改貨幣化或調整，分析料三四線城市地產熱潮降溫

﹡統計局表示非製造業今年以來總體保持平穩向好勢頭

﹡銀保監表示去年末村鎮銀行機構組建數量達１６０１家

﹡內媒表示阿里巴巴將延後申請發行ＣＤＲ

﹡人行表示流動性總量較高暫停逆回購，淨回籠１５００億；中國債券違約率

較低，債券通日均交易２５億人幣；南向通技術安排具基礎，需收集投資者

訴求

﹡上交所表示牢牢守住不發生系統性風險的底線

﹡上海規範企業購房，須設立滿５年納稅１００萬

﹡上海整頓非法社會組織利用國家戰略斂財

﹡上海離境退稅試點三年，累計退稅７０００萬元人民幣

﹡解放日報評論：上海抓ＧＤＰ增長，一刻也不能鬆懈

﹡國開行將發行３５０億元人民幣債券通金融債

﹡易綱稱外匯市場波動受美元走強等影響，正密切關注

﹡報道指今日三家內地ＩＰＯ僅得一家過會

﹡江蘇省夥華為啟動工業互聯網創新工程，資助試點項目

﹡藍天保衛戰計劃出台，目標３年後地級市八成見藍天

﹡境外持有中國債券面額環比增逾７％，近兩年最大增幅



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒６％，報１０７１５﹒７２點，兩連跌



《其他消息》﹡被問撐填海是否左右諮詢，林鄭月娥稱不應回避土地問題

﹡林鄭月娥稱不會將２３條立法束之高閣；暫未有分拆運輸及房屋局的計劃和

時間表；繼續完善互聯互通計劃，將不同產品納入機制

﹡陳茂波夫婦誹謗案，終院維持原告須承擔部分訟費命令

﹡立會鐵路事宜委員會擬再就沙中線工程加開特別會議

﹡史美倫稱境外機構持中國債增７０％，將持續優化債券通

﹡外匯交易中心表示新增１０家報價機構，包括瑞穗中信建投

﹡李小加稱南向債券通肯定發生，ＣＤＲ推遲反映市況波動

﹡陳德霖料境外投資者參與債券通將更積極

﹡證監會表示南向債券通開通視乎本港能否建立債券交易平台

﹡立會秘書處研究指自願醫保望３年有１５０萬人參與「甚具挑戰性」

﹡葉劉淑儀於專欄撰文指林鄭上任一周年施政穩中帶勤

﹡本港５月零售銷售額按年升１２﹒９％，勝預期

﹡出招後首個周末，十大屋苑按周成交升幅最多１﹒３倍

﹡深股通全日流出１１﹒９６億；滬股通額度全日用１７﹒５億

﹡中原按揭王美鳳稱白表可負擔供款單位數量可顯著增加

﹡仲量聯行表示新稅只令樓價升幅減慢，不會導致樓價下跌

﹡香港置業表示新房策治標不治本，料下半年樓價續升約５％

﹡經絡表示新房策屬預期內，空置盤收額外差餉已被市場消化

﹡羅兵咸永道料本港今年重奪全球ＩＰＯ市場首位

﹡ＷｅＣｈａｔ ＰａｙＨＫ用戶於麥當勞買滿２５元，減１０元

﹡康宏ＭＰＦ指數首半年累跌近３％，人均蝕約６１６１元

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