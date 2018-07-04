《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４１７４．８２ 跌 １３２．３６點╱０．５４％
標普５００ ２７１３．２２ 跌 １３．４９點╱０．４９％
納斯達克 ７５０２．６７ 跌 ６５．０１點╱０．８６％
倫敦富時１００ ７５９３．２９ 升 ４５．４４點╱０．６０％
法蘭克福ＤＡＸ １２３４９．１４ 升 １１０．９７點╱０．９１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３１６．７７ 升 ４０．０１點╱０．７６％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．４５，歐元兌美元１．１６５５
04/07/2018 08:02
《日出而作》道指先升後跌１３２點，美匯軟金價反彈，油價反覆升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４１７４．８２ 跌 １３２．３６點╱０．５４％
標普５００ ２７１３．２２ 跌 １３．４９點╱０．４９％
納斯達克 ７５０２．６７ 跌 ６５．０１點╱０．８６％
倫敦富時１００ ７５９３．２９ 升 ４５．４４點╱０．６０％
法蘭克福ＤＡＸ １２３４９．１４ 升 １１０．９７點╱０．９１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３１６．７７ 升 ４０．０１點╱０．７６％
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