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即市新聞

04/07/2018 08:50

《盤前攻略》港股本周續受貿易戰困擾，走勢續「小漲大回」格局

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國今日為獨立日假期休市一天，昨日（３日）僅半日市，油價
造好一度帶動石油股向上，道指最多升１３７點，但劍橋分析早前挪用數據的事件調查範圍擴大
，Ｆａｃｅｂｏｏｋ挫逾２％，個別晶片股亦因為一宗侵權案敗訴拖累其他科技股向下，美股全
線偏軟，道指收跌１３２點，報２４１７４點。納指收跌６５點，報７５０２點。標指走低
１３點，報２７１３點。歐盟達成難民共識，德國政治危機降溫，歐股三大股市全線造好，英法
德三大指數升幅介乎４０點至１１０點。

＊港股ＡＤＲ夜期跌逾百點，油價創三年半高＊

　　恆指夜期收報２８１６４點，跌１５３點，低水３８２點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌１４５點或０﹒５１％，報２８４００點。預託證券報價全線向下，
中海油跌０﹒７８％，折合港元報１３﹒２２元。工行、建行分別跌１﹒１４％及４﹒９６％，
折合港元報７﹒０３元及５﹒４８元。中國銀行急挫４﹒６３％，折合港元報３﹒６６元，騰訊
跌０﹒６９％，折合港元報３８８﹒１元。匯控升１﹒３４％，折合港元報７３﹒３２元。中移
動漲０﹒９９％，折合港元報６８﹒９７元。
　　國際油價繼續上試高位，紐約８月期油高見７５﹒２７美元，創三年半高，收升０﹒３％，
報７４﹒１４美元。布蘭特９月期油上升０﹒６％，報７７﹒７６美元。德國政治危機緩和，帶
動歐洲反彈，美匯指數回落，報９４﹒５９１，跌０﹒３％。

＊人幣跌勢昨稍見回穩，港股跌幅應可稍緩和＊

　　美元上月以來持續強勢，人民幣自６月中旬以來急貶，僅半個月跌幅就達４％，昨日更低見
６﹒７，但隨著日前人行強調有信心維持匯率穩定，加上美匯回軟，人民幣對美元在岸價和離岸
價隨即反彈７００點以上，重返６﹒６５區間，港股跌勢應可得到緩和。然而，中美貿易糾紛繼
續發酵，美國將於本周五（６日）正式向中國進口商品徵收關稅，日前更以國家安全為由，考慮
拒絕中移動（００９４１）進入美國當地市場，令中美關係存在不少暗湧。加上特朗普立場難以
預測，有機會將關稅清單金額提升，因此預料本周市場避險情緒仍會相當高漲，因此港股後市難
有大幅反彈的空間，
　　港股過去兩個交易日雖出現反彈，但成交金額未有配合，更較跌市下的成交金額低，亦反映
投資者對後市表現未太樂觀，預計港股短線會以「小漲大回」格局為主。技術上，港股今日跌穿
二萬八後瞬即反彈，反映該心理關口仍有一定支持，料繼續在１０天線（２９０００點）以下水
平徘徊。（ｔｔ）

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