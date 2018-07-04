《套期保值－蕭猷華》紐約期油短期回調機會高

《套期保值》油價昨天（３日）微升，紐約期油曾升穿每桶７５美元，三年多來首次，紐約

期油升２０美仙，收報７４﹒１４美元；布蘭特期油升４６美仙，收報７７﹒７６美元。

加拿大一個油砂設施停運影響，暫停供應每日３６萬桶原油往美國。美國公布原油庫存減少

３９０萬桶，油價今早亞洲交易時段回升。

不過，油價升至現水平技術上出現超買，加上反映眾多利好因素，中美貿易爭端仍在發酵，

料紐約期油短期回調機會高。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

