《套期保值》油價昨天（３日）微升，紐約期油曾升穿每桶７５美元，三年多來首次，紐約
期油升２０美仙，收報７４﹒１４美元；布蘭特期油升４６美仙，收報７７﹒７６美元。
加拿大一個油砂設施停運影響，暫停供應每日３６萬桶原油往美國。美國公布原油庫存減少
３９０萬桶，油價今早亞洲交易時段回升。
不過，油價升至現水平技術上出現超買，加上反映眾多利好因素，中美貿易爭端仍在發酵，
料紐約期油短期回調機會高。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
04/07/2018 09:28
《套期保值－蕭猷華》紐約期油短期回調機會高
《套期保值》油價昨天（３日）微升，紐約期油曾升穿每桶７５美元，三年多來首次，紐約
期油升２０美仙，收報７４﹒１４美元；布蘭特期油升４６美仙，收報７７﹒７６美元。
加拿大一個油砂設施停運影響，暫停供應每日３６萬桶原油往美國。美國公布原油庫存減少
３９０萬桶，油價今早亞洲交易時段回升。
不過，油價升至現水平技術上出現超買，加上反映眾多利好因素，中美貿易爭端仍在發酵，
料紐約期油短期回調機會高。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
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