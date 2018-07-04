《選股情報－石鏡泉》仍要守２８２

《選股情報》冇乜好加，一如過去兩個交易日所言，宜守２８２。



６月２９日題：「守２８２」

文：「今日（２９日）季結，恆指、期指宜守２８２上。」



７月３日題：「守２８２？」

文：「上個交易日（６月２９日）謂宜守。見守。今日（３日）仍宜守２８２。」

《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

