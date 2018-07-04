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04/07/2018 09:09

《選股情報－石鏡泉》仍要守２８２

　　《選股情報》冇乜好加，一如過去兩個交易日所言，宜守２８２。

　　６月２９日題：「守２８２」
　　　　　　　文：「今日（２９日）季結，恆指、期指宜守２８２上。」

　　７月３日題：「守２８２？」
　　　　　　文：「上個交易日（６月２９日）謂宜守。見守。今日（３日）仍宜守２８２。」
《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

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