《選股情報》冇乜好加，一如過去兩個交易日所言，宜守２８２。
６月２９日題：「守２８２」
文：「今日（２９日）季結，恆指、期指宜守２８２上。」
７月３日題：「守２８２？」
文：「上個交易日（６月２９日）謂宜守。見守。今日（３日）仍宜守２８２。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
04/07/2018 09:09
《選股情報－石鏡泉》仍要守２８２
《選股情報》冇乜好加，一如過去兩個交易日所言，宜守２８２。
６月２９日題：「守２８２」
文：「今日（２９日）季結，恆指、期指宜守２８２上。」
７月３日題：「守２８２？」
文：「上個交易日（６月２９日）謂宜守。見守。今日（３日）仍宜守２８２。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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