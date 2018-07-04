【小米上市】消息指，小米（０１８１０）一手中籤率１００％

《經濟通通訊社４日專訊》本港首隻「同股不同權」的新股小米（０１８１０）將於下周一

（９日）掛牌，市場消息指，一手中籤率１００％，即人人有份，逾２﹒５萬人申請一手；至於

獲分派２手有１﹒５萬人，認購９手穩獲２手。

而Ｂ組的大戶方面，最大一張飛為認購１０００萬股，獲分９７﹒２萬股。

此前已傳小米以１７元下限定價，而最新消息指，機構投資者昨日（３日）已在暗盤

（ＧｒｅｙＭａｒｋｅｔ）進行交易，以每股１６﹒１５元成交，較招股定價１７元低５％，涉

資２８００萬美元（約２﹒２億港元）。（ｍｌ）

