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04/07/2018 09:05

【小米上市】消息指，小米（０１８１０）一手中籤率１００％

　　《經濟通通訊社４日專訊》本港首隻「同股不同權」的新股小米（０１８１０）將於下周一
（９日）掛牌，市場消息指，一手中籤率１００％，即人人有份，逾２﹒５萬人申請一手；至於
獲分派２手有１﹒５萬人，認購９手穩獲２手。
　　而Ｂ組的大戶方面，最大一張飛為認購１０００萬股，獲分９７﹒２萬股。
　　此前已傳小米以１７元下限定價，而最新消息指，機構投資者昨日（３日）已在暗盤
（ＧｒｅｙＭａｒｋｅｔ）進行交易，以每股１６﹒１５元成交，較招股定價１７元低５％，涉
資２８００萬美元（約２﹒２億港元）。（ｍｌ）

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