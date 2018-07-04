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即市新聞

04/07/2018 11:21

內房及重磅股捱沽，港股急挫近４００點報２８１８３

　　《經濟通通訊社４日專訊》內房及重磅股捱沽，港股急挫３６２點或１﹒２７％，最新報
２８１８３，主板成交３８１﹒２３億元。
　　騰訊（００７００）現價跌１﹒８９％，報３８３﹒４元；成交約５０７萬股，涉資
１９﹒６１億元。碧桂園（０２００７）跌５﹒７８％，報１２﹒７２元，暫為最差表現藍籌，
雖然其已否認叫停全覆蓋戰略的傳聞。
　　國企指數報１０６８４，跌１﹒７３％或跌１８７點。上證綜合指數報２７６５﹒１７，跌
２１﹒７２點或跌０﹒７８％，成交７５０﹒５０億元人民幣。
　　即月期指新報２７９６９，跌３４８點，低水２１４點。即月國指期貨報１０５４６，跌
１５５點，低水１３９點。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園　（０２００７）　　　　１２﹒７２元　　　跌５﹒７８％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　１０２﹒３０元　　　跌５﹒２８％
　　舜宇光學（０２３８２）　　　１３８﹒２０元　　　跌４﹒２３％
　　中海油　（００８８３）　　　　１２﹒９０元　　　跌３﹒１５％
　　中國平安（０２３１８）　　　　６９﹒３５元　　　跌１﹒９８％
　　騰訊控股（００７００）　　　３８３﹒４０元　　　跌１﹒８９％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　７﹒０３元　　　跌１﹒１３％
　　匯豐控股（００００５）　　　　７２﹒０５元　　　跌０﹒４１％
　　中國移動（００９４１）　　　　６８﹒３５元　　　升０﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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