內房及重磅股捱沽，港股急挫近４００點報２８１８３

《經濟通通訊社４日專訊》內房及重磅股捱沽，港股急挫３６２點或１﹒２７％，最新報

２８１８３，主板成交３８１﹒２３億元。

騰訊（００７００）現價跌１﹒８９％，報３８３﹒４元；成交約５０７萬股，涉資

１９﹒６１億元。碧桂園（０２００７）跌５﹒７８％，報１２﹒７２元，暫為最差表現藍籌，

雖然其已否認叫停全覆蓋戰略的傳聞。

國企指數報１０６８４，跌１﹒７３％或跌１８７點。上證綜合指數報２７６５﹒１７，跌

２１﹒７２點或跌０﹒７８％，成交７５０﹒５０億元人民幣。

即月期指新報２７９６９，跌３４８點，低水２１４點。即月國指期貨報１０５４６，跌

１５５點，低水１３９點。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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碧桂園 （０２００７） １２﹒７２元 跌５﹒７８％

瑞聲科技（０２０１８） １０２﹒３０元 跌５﹒２８％

舜宇光學（０２３８２） １３８﹒２０元 跌４﹒２３％

中海油 （００８８３） １２﹒９０元 跌３﹒１５％

中國平安（０２３１８） ６９﹒３５元 跌１﹒９８％

騰訊控股（００７００） ３８３﹒４０元 跌１﹒８９％

建設銀行（００９３９） ７﹒０３元 跌１﹒１３％

匯豐控股（００００５） ７２﹒０５元 跌０﹒４１％

中國移動（００９４１） ６８﹒３５元 升０﹒０７％

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