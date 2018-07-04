《經濟通通訊社４日專訊》基石（０１５９２）首掛開０﹒３５元，較招股價０﹒４元低１
２﹒５％。成交約１８３４萬股，涉資６６１﹒８０７５萬元。
不計手續費，每手蝕２５０元。（ｋｔ）
04/07/2018 09:25
《新股掛牌》基石（１５９２）首掛開０﹒３５元，低招股價１３％
《經濟通通訊社４日專訊》基石（０１５９２）首掛開０﹒３５元，較招股價０﹒４元低１
２﹒５％。成交約１８３４萬股，涉資６６１﹒８０７５萬元。
不計手續費，每手蝕２５０元。（ｋｔ）
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