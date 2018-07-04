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即市新聞

04/07/2018 09:21

港股高開不足１點報２８５４６，國指軟２４點報１０８４７

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國今日為獨立日假期休市一天，昨日（３日）僅半日市，油價
造好一度帶動石油股向上，道指最多升１３７點，但劍橋分析早前挪用數據的事件調查範圍擴大
，Ｆａｃｅｂｏｏｋ挫逾２％，個別晶片股亦因為一宗侵權案敗訴拖累其他科技股向下，美股全
線偏軟，道指收跌１３２點，報２４１７４點。納指收跌６５點，報７５０２點。標指走低
１３點，報２７１３點。
　　恆指夜期收報２８１６４點，跌１５３點，低水３８２點。港股ＡＤＲ比例指數跌１４５點
或０﹒５１％，報２８４００點。
　　港股窄幅高開不足１點報２８５４６點。國指跌２４點報１０８４７點。
　　賭股昨急挫後今稍見反彈，金沙中國（０１９２８）現價上升１﹒９１％，報４０﹒１元，
暫升幅最大藍籌。銀河娛樂（０００２７）現價上升０﹒８８％，報５７﹒３元。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７２﹒３５元　　　無升跌
　　港交所　（００３８８）　　２３３﹒２０元　　　無升跌
　　騰訊控股（００７００）　　３８９﹒２０元　　　下跌０﹒４１％
　　建設銀行（００９３９）　　　　７﹒１０元　　　下跌０﹒１４％
　　中國移動（００９４１）　　　６８﹒８０元　　　上升０﹒７３％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６７﹒５０元　　　上升０﹒２２％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒７７元　　　無升跌
　　中國平安（０２３１８）　　　７１﹒０５元　　　上升０﹒４２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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