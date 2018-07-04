港股高開不足１點報２８５４６，國指軟２４點報１０８４７

《經濟通通訊社４日專訊》美國今日為獨立日假期休市一天，昨日（３日）僅半日市，油價

造好一度帶動石油股向上，道指最多升１３７點，但劍橋分析早前挪用數據的事件調查範圍擴大

，Ｆａｃｅｂｏｏｋ挫逾２％，個別晶片股亦因為一宗侵權案敗訴拖累其他科技股向下，美股全

線偏軟，道指收跌１３２點，報２４１７４點。納指收跌６５點，報７５０２點。標指走低

１３點，報２７１３點。

恆指夜期收報２８１６４點，跌１５３點，低水３８２點。港股ＡＤＲ比例指數跌１４５點

或０﹒５１％，報２８４００點。

港股窄幅高開不足１點報２８５４６點。國指跌２４點報１０８４７點。

賭股昨急挫後今稍見反彈，金沙中國（０１９２８）現價上升１﹒９１％，報４０﹒１元，

暫升幅最大藍籌。銀河娛樂（０００２７）現價上升０﹒８８％，報５７﹒３元。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７２﹒３５元 無升跌

港交所 （００３８８） ２３３﹒２０元 無升跌

騰訊控股（００７００） ３８９﹒２０元 下跌０﹒４１％

建設銀行（００９３９） ７﹒１０元 下跌０﹒１４％

中國移動（００９４１） ６８﹒８０元 上升０﹒７３％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒５０元 上升０﹒２２％

工商銀行（０１３９８） ５﹒７７元 無升跌

中國平安（０２３１８） ７１﹒０５元 上升０﹒４２％

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