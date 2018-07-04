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即市新聞

04/07/2018 16:38

《盤後部署》中美關稅死線逼近，港股短線無運行續受制兩萬九

　　《經濟通通訊社４日專訊》美股昨日（３日）受科技股急挫拖累倒跌，道指收跌１３２點，
報２４１７４點。港股今早高開不足１點，其後個別重磅股回勇，港股一度升９６點，高見
２８６４２點。不過，隨著重磅股騰訊（００７００）、內房股及醫藥股顯著受壓，港股升幅完
全蒸發並且倒跌，最多挫４０４點，低見２８１４１點。港股最終全日收跌３０３點或
１﹒０７％，報２８２４１點。主板成交８９１﹒３９億元，比上日減少３３％。
　　國指跌１５９點或１﹒４７％，報１０７１２點。滬指軟２７點或１％，報２７５９點。

＊中美關稅將於本周五起實施＊

　　美國上月宣布向５００億美元中國進口商品加徵２５％關稅，當中首批３４０億美元的進口
產品，將於周五（６日）開始徵收。與此同時，據《路透》引述消息人士透露，中國對３４０億
美元美國商品加徵關稅將從同五北京時間零時起生效，由於存在１２小時的時差，北京反倒變成
先徵收關稅的一方。消息人士稱，中方指出措施是對等的，也就是說「如果美國從７月６日開始
，我們就從７月６日開始」，所有政策的實施都是從零時開始。
　　關稅「死線」逐漸逼近，而雙方的矛盾未見平息，相信金融市場仍會繼續籠罩於貿易戰陰霾
下。

＊港股走勢疲弱料受制兩萬九＊

　　官媒昨日「出口術」救市，滬指收市倒升，而港股的跌幅亦收窄近一半。不過，兩地股市弱
勢今日再現原形，雙雙向下。
　　港股近日繼續呈現疲弱走勢，在貿易戰陰霾和人民幣急貶的利淡因素下，港股不斷向下，並
於昨日一度失守兩萬八。中美雙方將於周五起相互對進口商品加徵關稅，投資者觀望雙方的下一
步行動，大市觀望依然濃厚，料短期內於兩萬九之下橫行。（ａｌ）

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