【貿易開戰】傳中興被美國制裁後失去意大利電訊商７億美元合同

《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述消息人士報道，中興通訊（００７６３）在違反對伊

朗的制裁規定而遭禁止購買美國技術後，令公司失去與意大利流動電訊營運商Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ

的７億美元合約。

據悉，瑞典電信設備製造商愛立信上個月與Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ簽署一項多年協議，將為

Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ的意大利移動網絡提供約６０％的基站。

於大約兩年前中興通訊以１０億美元贏得Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ的控股公司長和（００００１）

以及Ｖｅｏｎ的合約，合併管理它們在意大利的移動網絡。（ｍｎ）

