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04/07/2018 08:30

【貿易開戰】傳中興被美國制裁後失去意大利電訊商７億美元合同

　　《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述消息人士報道，中興通訊（００７６３）在違反對伊
朗的制裁規定而遭禁止購買美國技術後，令公司失去與意大利流動電訊營運商Ｗｉｎｄ　Ｔｒｅ
的７億美元合約。
　　據悉，瑞典電信設備製造商愛立信上個月與Ｗｉｎｄ　Ｔｒｅ簽署一項多年協議，將為
Ｗｉｎｄ　Ｔｒｅ的意大利移動網絡提供約６０％的基站。
　　於大約兩年前中興通訊以１０億美元贏得Ｗｉｎｄ　Ｔｒｅ的控股公司長和（００００１）
以及Ｖｅｏｎ的合約，合併管理它們在意大利的移動網絡。（ｍｎ）

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