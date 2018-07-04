《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述消息人士報道，中興通訊（００７６３）在違反對伊
朗的制裁規定而遭禁止購買美國技術後，令公司失去與意大利流動電訊營運商Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ
的７億美元合約。
據悉，瑞典電信設備製造商愛立信上個月與Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ簽署一項多年協議，將為
Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ的意大利移動網絡提供約６０％的基站。
於大約兩年前中興通訊以１０億美元贏得Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ的控股公司長和（００００１）
以及Ｖｅｏｎ的合約，合併管理它們在意大利的移動網絡。（ｍｎ）
04/07/2018 08:30
【貿易開戰】傳中興被美國制裁後失去意大利電訊商７億美元合同
《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述消息人士報道，中興通訊（００７６３）在違反對伊
朗的制裁規定而遭禁止購買美國技術後，令公司失去與意大利流動電訊營運商Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ
的７億美元合約。
據悉，瑞典電信設備製造商愛立信上個月與Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ簽署一項多年協議，將為
Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ的意大利移動網絡提供約６０％的基站。
於大約兩年前中興通訊以１０億美元贏得Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ的控股公司長和（００００１）
以及Ｖｅｏｎ的合約，合併管理它們在意大利的移動網絡。（ｍｎ）
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