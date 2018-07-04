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即市新聞

04/07/2018 18:22

《台股攻略－馮偉明》權值股支撐大市，台股今日窄幅整理

　　《台股攻略》台股今日升６﹒１５點，收報１０７２１﹒８７點，成交值為新台幣
１２１９﹒６２億元。
　　受美股下跌影響，台股今日開低，午市過後電金急升，終場收復年線。台積電受挖礦題材刺
激及填息行情帶動下走揚，守住紅盤收市；鴻海升超過１％，帶動大盤收復年線之上。大立光跌
近２％；台塑化今日除息，市值蒸發６００億，收市微跌；同集團的台化則帶頭攻漲，明日接棒
除息。半導體板塊受精測及信驊帶動上升，聯電及華邦電守住平盤，聯發科及南亞科則小跌作收
。中國四川受暴雨影響，衝擊全球挖礦力驟減３成，顯卡族群今日有資金追入，撼訊、麗臺、青
雲、映泰開盤即攻上漲停，技嘉也有近半根的漲幅。被動元件板塊方面，禾伸堂漲停，國巨升超
過１％。生技類股大江升超過２％，精華則跌超過３％。金融股今日漲跌互現，中信金、華南金
、兆豐金及第一金的漲幅都在１％以內，國泰金、新光金及玉山金則小跌作收。
　　市場觀望氣氛濃厚，投資者須繼續留意美中貿易戰的發展以及外匯市場的走勢。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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