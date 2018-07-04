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04/07/2018 08:57

華置（００１２７）持有恒大（３３３３）料錄未變現虧損５９億元

　　《經濟通通訊社４日專訊》華人置業（００１２７）宣布，截至６月３０日止，公司持有恆
大（０３３３３）約８﹒５７億股，相當恆大已發行股本６﹒５％。按６月２９日恆大２０元收
市價計，預計公司錄得公平值變動之未變現虧損約５９億元。累計未變現收益則由２０１７年底
的９９億元，減少至今年６月底的約４０億元。
　　公司又指，於上半年集團出售若干上市證券投資及財資產品，預計引致已變現虧損約４６０
萬元；至於餘下之上市證券投資及財資產品未變現虧損料約９億元。（ｆｆ）

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