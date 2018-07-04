《談國論企－黎偉成》特朗普寡頭主義戰各國大亂世界

《談國論企》特朗普不僅於２０１８年７月６日起強行對中國輸美的指定商品開始加徵關稅

，亦會對歐盟、加拿大等採取同樣的措施，更有意限制中國資本的企業在美經營投資，貿易戰及

科技戰接踵而來的同時，更揚言暫時無意退出世界貿易組織ＷＴＯ，由「單邊主義」惡化到更為

極端的「寡頭主義」，世界無寧日之餘，更有大亂威脅。此亦使港股於７月３日急挫和成交大增

，跨國基金對特朗普劣行投資恐懼一票。



＊威脅或退出世貿因對美國「沒有好處「云＊



自２０１８年３月開始，特朗普便以「極端霸道主義」心態和思維，對特別是中國等世界各

個主要國家，頻頻出招推行加徵關稅甚至限制在美投資、經營等「單邊主義」劣策與措施，掀起

貿易戰、科技戰等峰火，更在７月１日惡向地道出：「我暫時不會決定退出世界貿易組織」，但

強調「世貿對美國沒有好處」，而「中國及各國卻利用世貿在美獲得好處」，是極具威脅性之語

，因（甲）「不退出」，只是「權宜之計」，特朗普是可以「隨時改變主意」，由「暫時不」，

到「決定要」，要看就是世貿會否作出「讓步」，更重要是一旦「讓步」，又要是否符合特朗普

之「心意」，否則便會「退出」。

再看（乙）特朗普之「淺見」，最重要是「美國沒有好處」，故世貿要「給予」特朗普之「

美國」有「好處」，而這「好處」，我看就是不要讓「中國及各國卻利用世貿在美獲得好處」

，絕對是「極端霸道主義」升級至「寡頭主義」。

更是重要者，為（丙）世界有煩麻，甚至不排除有大亂的可能性，乃因特朗普完全不講法、

理、情地排他。需要指出，為：世界貿易組織的職能為調解紛爭，入會主要門檻是願意降低關稅

、法政上配合、參與國際貿易，是為貿易體制的組織基礎和法律基礎，是眾多貿易協定的管理者

和各成員貿易立法的監督者，為當代其中最重要的國際經濟組織，有「經濟聯合國」之稱。特朗

普管他不理，人和事之惡劣，莫甚於此。



＊港股急挫顯基金對特朗普掀貿戰憂慮日甚＊



由是港股於２０１８年７月３日之急挫，表現遠遜於亞洲其他股市，且跌市成交大增，主要

反映出相信是以美資為主的跨國機構投資者深憂特朗普對華輸美商品於７月６日開加徵關稅，和

對華的科技企業在美經營投資設限，會引發美對中貿易戰。

此情可理解，因香港的貿易、航運、旅遊特別是金融等主要行業，很主要依賴國際的發展，

相信特朗普會不斷強化其「寡頭主義」惡思劣行，破壞國際原有和傳統的經貿甚至政治秩序，所

生之亂，或變大亂，對各國或地區，就絕對不可稍一掉以輕心。

港股之跌，成交增加，乃劣象現現也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

