《異動股》兩電明年起加價，中電升逾４％破頂，港燈漲近３％

《經濟通通訊社４日專訊》中電控股（００００２）現價上升４﹒２７％，報８７﹒９５元

，暫升幅最大藍籌，盤中見８９﹒１５元上市新高；成交約８８萬股，涉資７４７５萬元，主動

買盤６９％。

中電最新獲瑞信升目標價，由７２元升至７３﹒５元，但仍較現價水平低，維持跑輸大市評

級。

港燈（０２６３８）現價上升２﹒５３％，報７﹒６９元，盤中見７﹒８４元上市新高；成

交約１７５萬股，涉資１３３１萬元，主動買盤８０％。

行政會議通過中電及港燈新《發展計劃協議》，兩電准許回報率由９﹒９９％降至８％。港

燈董事總經理尹志田表示，明年元旦起將加價６﹒８％，政府建議向每戶予３０００元電費津貼

。

另外，為達發電減碳目標，港府大增兩電可用作計算電費的資本投資近７成，達７９５

億，其中港燈增１倍。環境局亦一反立場，批准中電與南方電網接駁專線向內地買電，資本投資

額料逾百億元。

現時，恆生指數報２８５７７，上升３１點或上升０﹒１１％，主板成交３９﹒６４億元。

上證綜合指數報２７７９，下跌７點或下跌０﹒２８％，成交７０﹒９４億元人民幣。



表列其他公用股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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煤氣（００００３） １４﹒９８元 下跌０﹒２７％

電能（００００６） ５６﹒４５元 上升１﹒９９％

小輪（０００５０） ８﹒７６元 無升跌

載通（０００６２） ２２﹒４０元 上升０﹒２２％

港鐵（０００６６） ４２﹒７５元 下跌０﹒５８％

領展（００８２３） ７２﹒４０元 上升０﹒３５％

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