  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/07/2018 09:33

《異動股》兩電明年起加價，中電升逾４％破頂，港燈漲近３％

　　《經濟通通訊社４日專訊》中電控股（００００２）現價上升４﹒２７％，報８７﹒９５元
，暫升幅最大藍籌，盤中見８９﹒１５元上市新高；成交約８８萬股，涉資７４７５萬元，主動
買盤６９％。
　　中電最新獲瑞信升目標價，由７２元升至７３﹒５元，但仍較現價水平低，維持跑輸大市評
級。
　　港燈（０２６３８）現價上升２﹒５３％，報７﹒６９元，盤中見７﹒８４元上市新高；成
交約１７５萬股，涉資１３３１萬元，主動買盤８０％。
　　行政會議通過中電及港燈新《發展計劃協議》，兩電准許回報率由９﹒９９％降至８％。港
燈董事總經理尹志田表示，明年元旦起將加價６﹒８％，政府建議向每戶予３０００元電費津貼

　　　　另外，為達發電減碳目標，港府大增兩電可用作計算電費的資本投資近７成，達７９５
億，其中港燈增１倍。環境局亦一反立場，批准中電與南方電網接駁專線向內地買電，資本投資
額料逾百億元。
　　現時，恆生指數報２８５７７，上升３１點或上升０﹒１１％，主板成交３９﹒６４億元。
　　上證綜合指數報２７７９，下跌７點或下跌０﹒２８％，成交７０﹒９４億元人民幣。

　　表列其他公用股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　煤氣（００００３）　　　１４﹒９８元　　　下跌０﹒２７％
　　電能（００００６）　　　５６﹒４５元　　　上升１﹒９９％
　　小輪（０００５０）　　　　８﹒７６元　　　無升跌
　　載通（０００６２）　　　２２﹒４０元　　　上升０﹒２２％
　　港鐵（０００６６）　　　４２﹒７５元　　　下跌０﹒５８％
　　領展（００８２３）　　　７２﹒４０元　　　上升０﹒３５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態04/07/2018
泰少足隊奇蹟生還 惟仍困洞穴
FOCUS03/07/2018
【FOCUS】侵侵震散中移動，央媽或棄6.7攻防
香港政情03/07/2018
【上任一年】「三座大山」難移 領展令林鄭也言束手無策
興證快訊03/07/2018
港股步入熊市？
國際動態03/07/2018
墨西哥變天 左翼總統上台
香港政情29/06/2018
【上任一年】樓價升不停　林鄭推「娥六招」望遏升勢成效待驗證
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN