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即市新聞

04/07/2018 09:46

《異動股》手機設備股急挫，舜宇、瑞聲跌約４％，暫最差藍籌

　　《經濟通通訊社４日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價下跌３﹒５３％，報
１３９﹒２元，跌穿１００天線（１４２﹒５２７元）；成交約９９萬股，涉資１﹒４億元，主
動沽盤６３％，暫跌幅第二大藍籌。
　　瑞聲科技（０２０１８）現價下跌４﹒０７％，報１０３﹒６元；成交約５６萬股，涉資
５８７７萬元，暫跌幅最大藍籌。里昂昨發表最新報告指，由於今年第二季前景疲弱，以及
ｉＰｈｏｎｅ市佔率下跌等因素，將瑞聲目標價由１３５﹒４８元下調至１２０元，但重申跑贏
大市評級。
　　現時，恆生指數報２８５４９，上升４點或上升０﹒０１％，主板成交１００﹒５１億元。
　　上證綜合指數報２７７９﹒１４，下跌７﹒７４點或下跌０﹒２８％，成交２３８﹒７４億
元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１０﹒３２元　　　下跌１﹒３４％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒６６元　　　下跌１﹒４９％
　　通達集團　（００６９８）　　　１﹒６７元　　　無升跌
　　信利國際　（００７３２）　　　１﹒４７元　　　下跌２﹒００％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒６６元　　　無升跌
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　５﹒７１元　　　下跌１﹒５５％
　　富智康集團（０２０３８）　　　１﹒１７元　　　無升跌
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒３８元　　　上升０﹒４５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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