《異動股》手機設備股急挫，舜宇、瑞聲跌約４％，暫最差藍籌

《經濟通通訊社４日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價下跌３﹒５３％，報

１３９﹒２元，跌穿１００天線（１４２﹒５２７元）；成交約９９萬股，涉資１﹒４億元，主

動沽盤６３％，暫跌幅第二大藍籌。

瑞聲科技（０２０１８）現價下跌４﹒０７％，報１０３﹒６元；成交約５６萬股，涉資

５８７７萬元，暫跌幅最大藍籌。里昂昨發表最新報告指，由於今年第二季前景疲弱，以及

ｉＰｈｏｎｅ市佔率下跌等因素，將瑞聲目標價由１３５﹒４８元下調至１２０元，但重申跑贏

大市評級。

現時，恆生指數報２８５４９，上升４點或上升０﹒０１％，主板成交１００﹒５１億元。

上證綜合指數報２７７９﹒１４，下跌７﹒７４點或下跌０﹒２８％，成交２３８﹒７４億

元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １０﹒３２元 下跌１﹒３４％

華顯光電 （００３３４） ０﹒６６元 下跌１﹒４９％

通達集團 （００６９８） １﹒６７元 無升跌

信利國際 （００７３２） １﹒４７元 下跌２﹒００％

高偉電子 （０１４１５） １﹒６６元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） ５﹒７１元 下跌１﹒５５％

富智康集團（０２０３８） １﹒１７元 無升跌

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒３８元 上升０﹒４５％

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