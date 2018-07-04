《外匯達仁－盧楚仁》中央力挺，人民幣強勢再回歸

《外匯達仁》人民幣匯價自６月１４號開始連番大跌，昨日（３日）早段人民幣離岸價更下

跌至６﹒７３３３低位，但當日人民銀行多位重量級官員，史無前例地空群而出，包括正副央行

行長在內的五位官員齊來表態護盤，中央媒體的頭版亦大篇幅報道維護匯率穩定的決心。這些行

動百分百反映了早前所判斷的，中央不會讓人民幣大幅貶值。現在中央不單止不會讓人民幣大幅

貶值，反而擔心市場誤會了中央，會因為貿易戰讓人民幣大幅貶值來報復特朗普。

這段時間人民幣的連番下跌，已導致內地和香港股市嚴重受壓，這些中央都不願看見的，所

以維持人民幣穩定對中港兩地經濟和股市均十分有利。現在中央透過人民銀行多位重量級官員表

態後，大家都不用再猜想或誤會中央有意讓人民幣貶值的念頭。



＊人民幣趁機追入，離岸價首個阻力６﹒４３２２＊



現在離岸人民幣由昨日低位６﹒７３３３已大幅反彈至６﹒６０９４，上升了１２３９點。

這麼大幅的反彈，是這一年多以來從來沒有見過的，上次類似情況要數到２０１７年１月的時候

了，及後人民幣也持續上升了超過一年。所以，現階段在中央強力表態下，可以趁此機會追勢買

入人民幣或相關產品。這一波離岸人民幣的回升，估計第一個阻力位會在６﹒４３２２，而未來

筆者仍然相信離岸人民幣匯價會挑戰６﹒２至６算的水平。

《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

