《異動股》碧桂園否認叫停全覆蓋戰略，仍挫逾５％藍籌包尾

《經濟通通訊社４日專訊》碧桂園（０２００７）否認叫停全覆蓋戰略，仍挫逾５％，暫藍

籌包尾，最新報１２﹒８元；成交約４１５２萬股，涉資５﹒３９億元。

有傳碧桂園已明確叫停三、四、五線城市「全覆蓋」戰略，緩解融資政策收緊帶來的壓力，

意圖犧牲規模甚至利潤，以保證現金流。不過有報道指，碧桂園的「全覆蓋」戰略不僅是包括三

、四、五線城市，亦有藍海地帶，不可能叫停。但由於去年合作項目太多，碧桂園自身權益佔比

正在下降，等於在替其他地產商打工，因此碧桂園現在減少不操盤、做財務投資的項目，增加自

身可以操盤的項目，盡量提高自身權益比例，不做那種表面看起來銷售額很大、實際權益很小的

項目。但碧桂園否認有關報道。

與此同時，恆生指數報２８２３６，跌３０９點，主板成交４１４﹒４３億元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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保利置業（００１１９） ３﹒０７元 跌２﹒８５％

越秀地產（００１２３） １﹒４０元 跌２﹒７８％

中海外 （００６８８） ２４﹒５５元 跌３﹒５４％

世房 （００８１３） １９﹒１６元 跌５﹒８５％

旭輝控股（００８８４） ４﹒６３元 跌１﹒７０％

龍湖地產（００９６０） ２０﹒６０元 跌１﹒６７％

新城發展（０１０３０） ６﹒６３元 跌３﹒０７％

華潤置地（０１１０９） ２４﹒７５元 跌２﹒９４％

時代中國（０１２３３） １０﹒９２元 跌４﹒０４％

禹洲地產（０１６２８） ４﹒３５元 跌１﹒３６％



佳兆業 （０１６３８） ３﹒１０元 跌４﹒６２％

花樣年 （０１７７７） １﹒２４元 跌２﹒３６％

合景泰富（０１８１３） ８﹒９６元 跌４﹒０７％

融創中國（０１９１８） ２５﹒５５元 跌５﹒０２％

碧桂園 （０２００７） １２﹒８０元 跌５﹒１９％

萬科企業（０２２０２） ２５﹒２５元 跌３﹒２６％

富力地產（０２７７７） １４﹒６６元 跌２﹒６６％

中國恆大（０３３３３） １９﹒８４元 跌４﹒３９％

雅居樂 （０３３８３） １２﹒０２元 跌４﹒７５％

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