《午市前瞻》港股短線觀望氣氛仍濃厚，２７６００點見支持

《經濟通通訊社４日專訊》美股昨日遭科技股急挫倒跌，道指收跌１３２點，報２４１７４

點。納指收跌６５點，報７５０２點。標指走低１３點，報２７１３點。港股今早高開不足１點

，其後個別重磅股回勇，港股升幅一度最多擴至９６點，高見２８６４２點。不過，隨著內房股

、騰訊（００７００）及港交所（００３８８）等再度掉頭向上，港股升幅完全蒸發，最多挫３

７５點，低見２８１６９點，半日跌３０６點或１﹒０７％，報２８２３９點。半日主板成交４

４３﹒０３億元。

國指跌１６１點或１﹒５％，報１０７１１點。滬指軟１８點或０﹒６８％，報２７６７點

。



＊兩電明年加價中電港燈破頂，長建逆市升超過３％冠藍籌＊



行政會議通過中電（００００２）及港燈（０２６３８）新《發展計劃協議》，兩電准許回

報率由９﹒９９％降至８％，明年元旦起將加價６﹒８％。中電半日最多急漲５﹒９９％，曾見

８９﹒４元上市新高，中午收升２﹒７％，報８６﹒６５元。港燈漲３﹒３％報７﹒７５元，盤

中高見７﹒９２元，同樣創上市新高。其他公用股亦成資金避險對象，電能（００００６）抽高

１﹒６３％，報５６﹒２５元。

長建（０１０３８）獲瑞信升目標價由８４元升至８４﹒３元，評級維持「跑贏大市」，半

日升３﹒１％，報６０﹒１元，為半日升幅最大藍籌。長和系個別股份亦顯著上揚，和記電訊（

００２１５）走高２﹒２％，報２﹒８元；長實（０１１１３）跌２％，報６１﹒２元。

手機設備股全線下滑，里昂昨發表最新報告指，由於今年第二季前景疲弱，以及

ｉＰｈｏｎｅ市佔率下跌等因素，將瑞聲（０２０１８）目標價由１３５﹒４８元下調至１２０

元，但重申跑贏大市評級。瑞聲跌４﹒６３％，報１０３元。舜宇（０２３８２）走低

３﹒５３％報１３９﹒２元。比亞迪電子（００２８５）跌３﹒６３％，報１０﹒０８元。

據外電引述消息人士報道，美國政府正在讓中興通訊（００７６３）恢復一些商業活動，與

此同時美國將考慮終止對該公司的七年禁令。中興通訊半日一度急升５﹒９３％，半日升幅僅收

窄至０﹒３１％，報１２﹒８６元。

內房股持續向下，受累內地城市推出遏抑樓市措施。碧桂園（０２００７）跌

５﹒３３％，報１２﹒７８０元；萬科企業（０２２０２）挫跌３﹒４５％報２５﹒２元。

石藥集團（０１０９３）跌６﹒０５％，報２１﹒７５元，為跌幅最大恆指成分股；中生製

藥（０１１７７）跌３﹒７５％，報１１﹒３元。



＊賭股個別反彈惟漲不足１％，油價創新高惟油股顯著回落＊



重磅股全線走低，港交所挫１﹒９７％，報２２８﹒６元。騰訊跌１﹒５９％，報

３８４﹒６元。平保（０２３１８）跌１﹒６３％，報６９﹒６元。匯控（００００５）軟

０﹒４１％，報７２﹒０５元。

賭股上日急挫，個別股份今隨市反彈，銀娛（０００２７）軟０﹒７％，報５６﹒４元；金

沙（０１９２８）升０﹒１３％，報３９﹒４元；永利澳門（０１１２８）升０﹒４３％，報

２３﹒３５元，上；新濠（００２００）升０﹒６９％，報２１﹒９５元；美高梅

（０２２８２）漲０﹒８３％，報１６﹒９２元。

油價創三年半高，但油股回落，中石油（００８５７）下跌２﹒５５％，報５﹒７３元；中

石化（００３８６）挫１﹒５９％，報６﹒７９元；中海油（００８８３）走低３﹒１５％，報

１２﹒９元。

國務院日前印發《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，計劃提出３年內要大幅減少主要大氣污

染物排放總量，光大國際（００２５７）升１﹒８％，報１０﹒１８元。北控水務

（００３７１）漲２﹒３５％，報４﹒３６元。



＊張智威：內銀股不宜沾手，公用股續發揮避險作用＊



信誠證券聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示，港股暫時仍受制於本周五（６日）美國

公布對華關稅生效措施。不過，在關稅措施生效前，中美雙方仍有可能在貿易爭端上的態度會有

所軟化，港股表現會因此出現轉機。相反，若特朗普態度強硬，並將課徵關稅商品總額提高，港

股則有很大可能會繼續下試低位。

除貿易戰外，人民幣短期內急貶亦是影響港股的一大利淡因素，有分析指，中國官方刻意壓

低人民幣匯價藉此增加對美國出口的競爭力，張智威故認為人民幣相關的股份，如內房股、中資

航空股及內銀股仍會繼續受壓，相關股份暫不宜沾手，即使內銀股本周陸續除淨，亦不應買入。

大市方面，他認為，港股短線觀望氣氛仍然濃厚，以月線圖看，港股在２７６００附近見支持，

２８８００遇阻力。

張智威又指，市況持續波動，投資部署上的選擇暫時不多，但過去一個月不少公用股均發揮

傳統避險作用，「兩電」將於明年起加價，預期中電等股份仍會繼續獲資金泊入。

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