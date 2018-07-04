調查：憂慮私隱外洩風險，本港手機支付使用率低

《經濟通通訊社４日專訊》「ＡｌｉｐａｙＨＫ智慧支付普及指數」最新結果顯示，普及指

數為５３﹒９，「商家智慧支付準備程度」錄得６２﹒２，而「用家智慧支付接受程度」錄得

４５﹒５。

生產力局表示，用家的接受程度略遜預期，主要因為不了解相關操作及擔心私隱外洩風險。

Ａｌｉｐａｙ Ｐａｙｍｅｎｔ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ （ＨＫ）行政總裁陳婉真表示，Ａｌ

ｉｐａｙ是根據儲值支付工具發牌指引來收取用戶資料，而最簡單的使用方法，只有用手機登記

便可使用，毋須提供信用卡資料。

她補充，若大眾想用其他服務，如跨國匯款等，便要提供更多資料，但這也是根據國際和香

港的安全規定來保障市民。另外，每一個交易二維碼都是獨一無二，用戶不需擔心被盜用的風險

，交易後亦可查詢交易程序，而二維碼亦非觸式點對點傳輸，不用擔心被人隔空偷取資料。



＊ＡｌｉｐａｙＨＫ用戶已有１５０萬＊



直到６月，已有１５０萬用戶使用ＡｌｉｐａｙＨＫ，較２月份１００萬用戶多，她又強

調，不少連鎖店也使用這項服務，他們擁有很多電腦專業人才，也沒有憂慮商業數據資料將會被

集團盜用，強調市民不用擔心資料外洩風險。而金管局將會推出快速支付系統，陳氏稱，將會爭

取成為第一批提供服務的公司。

生產力局總經理（資訊科技）黃家偉表示，香港市民最常用的支付渠道，仍以現金為主，佔

９９％，手機支付只佔２０％，相當國內佔９８％、瑞典佔６０％、加拿大佔１２％，香港的使

用率仍偏低，因為香港市民對新產品的接受程度低。

是次調查為生產力局於今年５至６月進行，電話訪問４２８間零售企業及１０４９名年齡界

符１５－６４歲的香港市民。（ｊｏ）

