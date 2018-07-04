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即市新聞

04/07/2018 13:01

調查：憂慮私隱外洩風險，本港手機支付使用率低

　　《經濟通通訊社４日專訊》「ＡｌｉｐａｙＨＫ智慧支付普及指數」最新結果顯示，普及指
數為５３﹒９，「商家智慧支付準備程度」錄得６２﹒２，而「用家智慧支付接受程度」錄得
４５﹒５。
　　生產力局表示，用家的接受程度略遜預期，主要因為不了解相關操作及擔心私隱外洩風險。
　　Ａｌｉｐａｙ　Ｐａｙｍｅｎｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　（ＨＫ）行政總裁陳婉真表示，Ａｌ
ｉｐａｙ是根據儲值支付工具發牌指引來收取用戶資料，而最簡單的使用方法，只有用手機登記
便可使用，毋須提供信用卡資料。
　　她補充，若大眾想用其他服務，如跨國匯款等，便要提供更多資料，但這也是根據國際和香
港的安全規定來保障市民。另外，每一個交易二維碼都是獨一無二，用戶不需擔心被盜用的風險
，交易後亦可查詢交易程序，而二維碼亦非觸式點對點傳輸，不用擔心被人隔空偷取資料。
　　
＊ＡｌｉｐａｙＨＫ用戶已有１５０萬＊

　　　直到６月，已有１５０萬用戶使用ＡｌｉｐａｙＨＫ，較２月份１００萬用戶多，她又強
調，不少連鎖店也使用這項服務，他們擁有很多電腦專業人才，也沒有憂慮商業數據資料將會被
集團盜用，強調市民不用擔心資料外洩風險。而金管局將會推出快速支付系統，陳氏稱，將會爭
取成為第一批提供服務的公司。
　　生產力局總經理（資訊科技）黃家偉表示，香港市民最常用的支付渠道，仍以現金為主，佔
９９％，手機支付只佔２０％，相當國內佔９８％、瑞典佔６０％、加拿大佔１２％，香港的使
用率仍偏低，因為香港市民對新產品的接受程度低。
　　是次調查為生產力局於今年５至６月進行，電話訪問４２８間零售企業及１０４９名年齡界
符１５－６４歲的香港市民。（ｊｏ）

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