《美元走勢－羅明立》美國今假期匯市偏靜，美匯向下突破機會不大

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １１０﹒４８ １１０﹒２８ １１０﹒３６
歐元╱美元 １﹒１６８２ １﹒１６５８ １﹒１６７７
英鎊╱美元 １﹒３２２８ １﹒３１９３ １﹒３２２０
美元╱瑞郎 ０﹒９９２２ ０﹒９９０５ ０﹒９９１０
美元╱港元 ７﹒８４５１ ７﹒８４０５ ７﹒８４１５
《美元走勢》星期二（３日）美元匯價昨日出現回吐，主要是因為德國聯盟解決了移民問題
，默克爾領導的聯合政府應該避過了再次大選的可能，政治危機得到紓緩，市場的風險意欲增加
，歐元受到支持，而美元匯價則相對下跌。
數據方面，美國商務部昨日公布５月耐用品訂單終值，向上修訂至跌０﹒４％，跌幅少於預
期。若扣除飛機以外的非國防後，反映資本貨物的５月核心耐用品訂單終值上修按月轉為續升
０﹒３％。５月的工廠訂單按月意外上升０﹒４％，市場預期和４月持平。
今日（４日）是美國獨立日假期，預期匯市會較為平淡。貿易戰引發環球股市動盪，預期特
朗普在中期選舉前仍然會以強硬姿態來推高支持度，相信中美雙方的較量會持續。美匯指數的即
市支持在９４﹒２水平，只要沒有突發的消息，向下突破的機會不大。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒６０ １１１﹒９０ １１０﹒２０
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６８０ １﹒１５２０ １﹒１７３０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》