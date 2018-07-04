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即市新聞

04/07/2018 15:29

《美元走勢－羅明立》美國今假期匯市偏靜，美匯向下突破機會不大

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒４８　　　１１０﹒２８　　　１１０﹒３６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６８２　　　１﹒１６５８　　　１﹒１６７７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２２８　　　１﹒３１９３　　　１﹒３２２０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９２２　　　０﹒９９０５　　　０﹒９９１０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５１　　　７﹒８４０５　　　７﹒８４１５

　　《美元走勢》星期二（３日）美元匯價昨日出現回吐，主要是因為德國聯盟解決了移民問題
，默克爾領導的聯合政府應該避過了再次大選的可能，政治危機得到紓緩，市場的風險意欲增加
，歐元受到支持，而美元匯價則相對下跌。
　
　　數據方面，美國商務部昨日公布５月耐用品訂單終值，向上修訂至跌０﹒４％，跌幅少於預
期。若扣除飛機以外的非國防後，反映資本貨物的５月核心耐用品訂單終值上修按月轉為續升
０﹒３％。５月的工廠訂單按月意外上升０﹒４％，市場預期和４月持平。
　
　　今日（４日）是美國獨立日假期，預期匯市會較為平淡。貿易戰引發環球股市動盪，預期特
朗普在中期選舉前仍然會以強硬姿態來推高支持度，相信中美雙方的較量會持續。美匯指數的即
市支持在９４﹒２水平，只要沒有突發的消息，向下突破的機會不大。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１０﹒６０　　　１１１﹒９０　　　１１０﹒２０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６８０　　　１﹒１５２０　　　１﹒１７３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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