《經濟通通訊社４日專訊》本港室內設計服務及室內陳設服務供應商梁志天設計集團
（０２２６２）公布招股結果，每股定價０﹒８８元，為原招股價每股０﹒７１至１﹒０５元的
中間價，公司淨籌約２﹒０３４億元。股份將於明早（５日）主板上市。
公開發售部分獲超額認購約１２４﹒５２倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至
５０％，一手３０００股中籤率為６０％，申請１０手才穩獲一手，而認購１２８２﹒５萬股的
「頭錘飛」有５５張，中籤率為３﹒３９％。
至於配售部分則錄７﹒９倍超額認購。（ｃｌ）
04/07/2018 09:23
【ＩＰＯ反應】梁志天設計集團超購逾１２４倍，中間價定價
《經濟通通訊社４日專訊》本港室內設計服務及室內陳設服務供應商梁志天設計集團
（０２２６２）公布招股結果，每股定價０﹒８８元，為原招股價每股０﹒７１至１﹒０５元的
中間價，公司淨籌約２﹒０３４億元。股份將於明早（５日）主板上市。
公開發售部分獲超額認購約１２４﹒５２倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至
５０％，一手３０００股中籤率為６０％，申請１０手才穩獲一手，而認購１２８２﹒５萬股的
「頭錘飛」有５５張，中籤率為３﹒３９％。
至於配售部分則錄７﹒９倍超額認購。（ｃｌ）
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