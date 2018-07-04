【ＩＰＯ反應】梁志天設計集團超購逾１２４倍，中間價定價

《經濟通通訊社４日專訊》本港室內設計服務及室內陳設服務供應商梁志天設計集團

（０２２６２）公布招股結果，每股定價０﹒８８元，為原招股價每股０﹒７１至１﹒０５元的

中間價，公司淨籌約２﹒０３４億元。股份將於明早（５日）主板上市。

公開發售部分獲超額認購約１２４﹒５２倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至

５０％，一手３０００股中籤率為６０％，申請１０手才穩獲一手，而認購１２８２﹒５萬股的

「頭錘飛」有５５張，中籤率為３﹒３９％。

至於配售部分則錄７﹒９倍超額認購。（ｃｌ）

