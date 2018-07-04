  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/07/2018 09:23

【ＩＰＯ反應】梁志天設計集團超購逾１２４倍，中間價定價

　　《經濟通通訊社４日專訊》本港室內設計服務及室內陳設服務供應商梁志天設計集團
（０２２６２）公布招股結果，每股定價０﹒８８元，為原招股價每股０﹒７１至１﹒０５元的
中間價，公司淨籌約２﹒０３４億元。股份將於明早（５日）主板上市。
　　公開發售部分獲超額認購約１２４﹒５２倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至
５０％，一手３０００股中籤率為６０％，申請１０手才穩獲一手，而認購１２８２﹒５萬股的
「頭錘飛」有５５張，中籤率為３﹒３９％。
　　至於配售部分則錄７﹒９倍超額認購。（ｃｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態04/07/2018
泰少足隊奇蹟生還 惟仍困洞穴
FOCUS03/07/2018
【FOCUS】侵侵震散中移動，央媽或棄6.7攻防
香港政情03/07/2018
【上任一年】「三座大山」難移 領展令林鄭也言束手無策
興證快訊03/07/2018
港股步入熊市？
國際動態03/07/2018
墨西哥變天 左翼總統上台
香港政情29/06/2018
【上任一年】樓價升不停　林鄭推「娥六招」望遏升勢成效待驗證
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN