【本港樓市】利嘉閣：回歸２１周年，一手私宅漲價１﹒５倍

《經濟通通訊社４日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，本港樓價屢創新高，上半年
平均每宗一手私宅售價約１４７８﹒７６萬元，直逼１５００萬元大關，創了半年度歷史新高；
而回歸２１周年以來，平均每宗售價更由９７下半年的平均５９６﹒７７萬元大幅累升了近
１﹒５倍。
綜合土地註冊處最新數據所得，今年上半年全港累錄７５９０宗一手私宅買賣登記，較去年
下半年的８７３９宗下跌１３％，連續３個「半年度」回落，創４個「半年度」新低。不過期內
物業登記總值不跌反升，錄約１１２２﹒３８億元，較去年下半年的１０７２﹒４６億元增加
５％。
＊下半年一手住宅登記量或挑戰１萬宗＊
陳海潮指出，上半年新盤推售節奏緩慢，當中不少有量數的大型新盤仍未出擊。展望下半年
，隨著港府剛於回歸周年前夕出招，當中包括大幅增收一手空置差餉及限定每次推售單位不能少
於預售樓花同意書涵蓋單位的兩成，將可望帶動發展商加快新盤推售步伐，預期下半年一手住宅
買賣登記量有機會挑戰１萬宗水平，料按半年升約三成。
按地區劃分，今年上半年，港島區為唯一錄得升幅的分區，整體登記量錄得１２４６宗，按
半年大升逾１﹒１倍；期內涉及登記總額亦大增３０％，錄得２７４﹒２６億元，即平均每宗均
價約為２２０１﹒１２萬元，冠絕全港三區。
＊新界區平均每宗售價亦破千萬＊
九龍區方面，上半年區內一手私宅僅錄得１５２３宗登記，較去年下半年大減３６％，而涉
及金額總值２８１﹒６２億元，按半年亦跌１０％。至於新界區繼續成為一手私宅登記量佔了上
半年總登記量約６３﹒５％，新界區過去半年累錄４８２１宗買賣登記，按半年跌１６％；至於
登記總額約５６６﹒４９億元，按半年增加３％；平均每宗售價亦破千萬，錄得１１７５﹒０５
萬元。
按樓盤分類，在過去半年累錄買賣登記宗數最多的是日出康城ＭＡＬＩＢＵ，共涉１５４０
宗登記，佔整體登記約２０﹒３％。（ｃｌ）