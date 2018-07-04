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04/07/2018 17:01

【小米上市】小米未獲納入ＭＳＣＩ指數，因投票結構不平等

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國指數發布公司ＭＳＣＩ明晟表示，小米（０１８１０）不符
合納入ＭＳＣＩ指數的資格，理由是該公司的投票結構不平等。
　　ＭＳＣＩ發聲明指，小米Ａ類股份持有人每股可投１０票，而Ｂ類股份持有人每股只可投１
票。以「同股不同權」方式上巿的企業暫時不符合納入ＭＳＣＩ指數的資格。
　　小米預期將於下周一（９日）在港交所掛牌上巿，為本港首隻「同股不同權」上巿公司。
（ｃｌ）

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