《再戰明天》李克強出席中國－中東歐國家領導人會晤，齊屹掛牌

《經濟通通訊社４日專訊》明日，國務院總理李克強出席中國－中東歐國家領導人會晤。明

午，歐元區公布零售業採購經理人指數。



＊李克強出席中國－中東歐國家領導人會晤＊



在外圍重要經濟活動上，明日，中國國務院總理李克強對保加利亞進行正式訪問並出席在索

非亞舉行的第七次中國－中東歐國家領導人會晤、赴德國主持第五輪中德政府磋商並對德國進行

正式訪問（至７月１０日）

本港時間明午４：３０ｐｍ，歐洲央行執委普雷特兼首席經濟學家普雷特在歐洲央行╱

ＯｅＮＢ會議上發表主題演講。



＊歐元區公布零售業採購經理人指數＊



在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布一周外資投資日本債券和股票，及日本投資海外

債券和股票的資金流向。

８：３０ａｍ，香港公布６月採購經理人指數。

明午２：００ｐｍ，德國公布５月工廠訂單，月率料由下滑２﹒５％升上１﹒１％。

３：１５ｐｍ，瑞士公布６月消費者物價指數，月率料由０４％降至０﹒１％；年率料由１％升

上１﹒１％。

４：００ｐｍ，台灣公布６月消費者物價指數年率，料由１﹒６４％降至１﹒５４％。

４：１０ｐｍ，歐元區、法國、德國和意大利同時公布６月零售業採購經理人指數。



＊齊屹科技和梁志天設計集團首日掛牌＊



在本港，明日，齊屹科技（０１７３９）和梁志天設計集團（０２２６２）首日掛牌。

聯想集團（００９９２）和敏華控股（０１９９９）開股東周年大會。

宏利資產管理開年中市場展望記者會。景順舉行２０１８年度大中華媒體日。（ｈｏ）

