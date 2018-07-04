《小傳日記》魚缸震盪仲未完，藥佬病重好疲倦！



《小傳日記》香江魚缸噚日（３日）被淡友猛烈進攻，一度插近千點兼穿過二萬八關，元氣

已經大傷。就算花旗國魚缸隔晚假期半日市，收升返百幾點，都完全幫唔到香江打氣，今朝（４

日）象徵式向上衝一衝都唔夠１００點，就調頭碌返落嚟最多挫約４００點至２８１４１，驚。

其實，心水清嘅缸友，只要望住股王ＱＱ（００７００）、平保（０２３１８）同建行

（００９３９）三大重磅佬嘅表現，齊齊唔見１至２巴仙，分別收３８３銀、６９﹒８５銀及

７﹒０５銀，就可以估到魚缸根本就無力反擊。

就連祖國６月財新服務業ＰＭＩ升至５３﹒９創四個月高，Ａ場都收低１巴仙報２７５９。

香江又點會唔繼續向下碌呢…。總結全日，香江魚缸收市唔見３０３點報２８２４１。國指都走

低１５９點或１﹒５巴仙收１０７１２。魚缸走勢咁差，缸友唔敢出手，全日成交大減３３巴仙

只得８９１億銀左右。



＊傳戰略剎停碧桂園否認，水泥佬捱沽潤泥大叫苦＊



呢排魚缸頻頻地震，祖國內房佬災情相對比較嚴重，除咗驚孖屐水緊影響周轉，同埋阿爺出

招降溫之外，深圳上個月新建商品住宅成交均價，已經連續錄得２１個月下跌，缸友都紛紛掟貨

。碧桂園（０２００７）仲傳出壞消息，就算公司已經否認叫停三四五城市全覆蓋戰略，都穩定

唔到軍心，收市要急插近６巴仙報１２﹒７２銀，係第二差藍戰。另外，兩位藍戰街坊，中海外

（００６８８）同潤地（０１１０９）都跟市唔見近２巴仙，分別報２４﹒９５銀及２５﹒１０

銀。至於用近３億銀回購嘅中國恆大（０３３３３）就好古怪，本來尾市都仲瞓低緊逾７巴仙，

但收市前突然抽返高，最後平手完場報２０﹒７５銀，要小心了。

水泥佬同內房佬關係密不可分，潤泥（０１３１３）都受累跟住一齊向下碌，大跌逾６巴仙

收７﹒０５銀，百天線（約７﹒３５４銀）被攻陷埋。大阿哥海螺水泥（００９１４）都無運行

，收低近４巴仙報４１﹒６５銀。



＊藥佬頭暈暈石藥腳震震，晶片佬散水華虹無人追＊



醫藥佬都開始病到頭暈暈，頂唔住魚缸咁弱，呢排相對唔係跌好多嘅石藥（０１０９３）都

藥石無靈，今日被交銀國際繼續唱淡，維持中性評級，目標價２２銀不變，搞到股價急插逾８巴

仙收２１﹒２５，即刻跌穿埋交銀目標價，表現更差絕藍戰。街坊神威藥業（０２８７７）都非

常失威，收市蒸發近９巴仙收１３﹒８４銀，百天線（約１４﹒０５銀）亦要說再見。

另一邊廂，喺上個月成為缸友寵兒嘅晶片佬，都齊齊回吐返賺到嘅升幅，華虹

（０１３４７）喺「六絕月」無懼跌市，屢次逆市創新高，上星期三（２７日）喺３０﹒６銀山

頂位插旗後，呢幾日都高處不勝寒，今日再碌低逾７巴仙收２４﹒７銀，收低十天線（約

２６﹒４５銀）兼下試廿天線（約２３﹒８３銀），未走嘅缸友都要小心了。街坊中芯

（００９８１）都差唔多命運，埋單唔見近５巴仙收９﹒７銀。





行政會議通過中電（００００２）同港燈（０２６３８）新《發展計劃協議》，兩電准許回

報率由９﹒９９巴仙降至８巴仙，然後元旦起，港燈將加價６﹒８巴仙，中電１０月起亦加電費

２巴仙，唔單止咁！未來五年電費仲預計會年年加添！家吓香江生活乜都加，有無諗過買返兩電

收吓息對沖下電費？有唔少缸友似乎早有呢個主意，今日踢起中電近４巴仙，報８７﹒６銀，盤

中去到８９﹒４銀破頂，威盡藍戰，港燈亦飛起逾４巴仙，報７﹒８３銀，今日高見７﹒９２銀

創新高！

喺超人系當中，今日逆市上揚嘅唔止港燈，仲有獲瑞信升他屐至８４﹒３銀嘅長建

（０１０３８），股價跳起近３巴仙，報５９﹒９５銀。同系電能（００００６）形勢亦似乎轉

旺，有近２巴仙落袋，報５６﹒２銀。



＊中興獲開恩高飛得一陣，瑞聲腳軟軟跌勢仲未斷＊



貿易戰下慘成炮灰嘅中興（００７６３）有傳獲得花旗國皇恩浩蕩，准許恢復部分商業活動

，與此同時仲考慮終止對公司嘅七年禁令。咁好嘅消息令中興一開市就跳起近５巴仙，不過缸友

隨即冷靜下來，中興話咁快又調頭向下行，收市倒跌返逾３巴仙，報１２﹒３８銀。

同中興有業務來往嘅舜宇（０２３８２）就唔見逾４巴仙，報１３８銀，股價受制於十天線

；早前被里昂劈他屐到１２０銀，但評級重申「跑贏大市」嘅瑞聲（０２０１８）唔見近４巴仙

，報１０３﹒９銀。請請！



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