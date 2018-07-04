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即市新聞

04/07/2018 10:13

《真知灼見－溫灼培》加央行或想捍衛加元，１﹒３４水平支持強

　　《真知灼見》加拿大本月１日正式執行對美國１２６億美元總貨值進口徵收報復關稅。而繼
墨西哥於過去周日（８日）選出左翼總統上台後，可想像美國總統特朗普的如意算盤，希望可盡
快重新制定出北美自由貿易協議條約，將難於實現。基於加拿大出口對美國的依賴，現在雙方氣
氛弄得如此惡劣，料加拿大經濟以至加元匯價也難有前景。
　
＊市場預期加短期加息＊
　
　　雖然上述一切事件只於過去數天內發生，但相信於上周三（２７日）當加央行發出該行有意
於短期內加息的訊息時，不可能完全沒有掌握。上周三央行行長波洛茲主要提到，現時加拿大經
濟情況應有能力承受較高息率水平。此言論一出，隨即刺激市場對加央行本月１１日（即下周三
）加息預期。從加元利率期貨價格變化顯示，現市場估計加央行下周三加息機會高達八成。
　
＊長線加元仍淡＊
　
　　筆者難確定加央行的加息暗示是有實質需要抑或只是想保持加元匯價穩定，因為當地５月份
核心年通脹率只有１﹒９％，４月為２﹒１％，只處於加央行制訂的目標通脹水平內，實在沒有
逼切加息壓抑通脹的需要。面對與美國貿易紛爭擴大，加央行應否先觀察一會呢？所以筆者認為
，加央行急於加息可能是經過其評估後，認為低於１﹒３４兌１美元的加元匯價，並不合乎該國
整體利益。假使加央行真的不想加元低於１﹒３４，不排除短期該水平仍會繼續成為加元龐大下
跌支持。但對長遠加元匯價筆者始終傾向看淡。《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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