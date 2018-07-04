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即市新聞

04/07/2018 16:03

《錢來自有方－李博衛》投資新經濟焦點

　　《錢來自有方》新經濟是近年投資市場的焦點，科網、金融科技及生物科技等高新科技公司
，紛紛受到追捧，本港亦修訂了《上市條例》，容許未有收益的生物科技初創公司，以及採用同
股不同權架構的創新產業公司上市。
　　用日新月異來形容科技，實在貼切不過，人工智能、大數據、區塊鏈、串流、共享和雲端是
現時人們一般所指的高新科技。即使科技幾番改變，但說到新經濟公司的特點，還是離不開高增
長和高估值，而公司估值是否合理，則是一個歷久不衰的話題。

＊生物科技初創生存率低＊

　　生物科技在醫藥上的應用正值方興未艾，歐美和內地就有不少從事醫藥研發的生物科技公
司。
　　與其他科技行業相似，正尋求上市的生物科技公司多數未有收益，未有產品推出市場，業務
存在很多未知之數。研發失敗，市場競爭，以及醫藥監管上的改變，都會影響這些公司的生存。
　　生物科技初創公司生存率低是一個普遍現象，投資這些公司要有全輸的心理準備。另外，生
物科技產品的研發可以長達１０年以上，在未有收益前，投資者要預期生物科技初創公司有不斷
融資的需要。
　　尋求落戶本港的同股不同權公司，上市時市值至少要達到１００億港元，這些公司的預期市
值有幾多個百億，成為大家的話題。市值多少當然是一個問題，但更重要的問題，是這些公司的
業務怎樣應用新科技、創新理念和新業模模式。
　　而在同股不同權架構下，公司的創辦人和主要管理層所持有的股份類別，比一般股東持有的
股份，有更高的投票權，我們也要問究竟創辦人可以怎樣為公司和股東創造價值，值得享有更高
的投票權。
　　新經濟公司可說是既嶄新又陌生的投資機遇，大家在考慮投資前，須做足功課，勿湊熱鬧，
盲目投資。《投資者教育中心總經理　李博衛》

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