港股反彈乏力，全日跌３０３點收２８２４１點，成交８９１億元



《經濟通通訊社４日專訊》美國今日為獨立日假期休市一天，昨日（３日）半日市三大指數

走低，影響港股今早窄幅高開不足１點，之後升幅一度最多擴至９６點，高見２８６４２點。其

後在內房、騰訊（００７００）等股份掉頭向下帶動，港股一度最多跌４０４點低見２８１４１

點。市場觀望美國即將公布的６月份聯局會議記錄及就業數據，港股反彈乏力，最終挫３０３點

或１﹒０７％，報２８２４１點收市。主板成交８９１﹒３９億元減少３３％。

國指跌１５９點或１﹒４７％，報１０７１２點。本周五（６日）是美國對中國商品徵收關

稅實施之日，而人行今日進行１００億元人民幣逆回購操作，滬指跌２７點或１﹒００％，報

２７５９點。



＊兩電價格調整，海航董事長王健意外離世＊



行政會議通過中電（００００２）及港燈（０２６３８）新《發展計劃協議》，兩電准許回

報率由９﹒９９％降至８％，明年元旦起將加價。中電全日漲３﹒８５％收８７﹒６元，港燈漲

４﹒４％報７﹒８３元，兩者盤中分別見８９﹒４元及７﹒９２元上市新高，中電更為全日升幅

最大藍籌。長和系的電能（００００６）亦抽高１﹒５４％報５６﹒２元。長建（０１０３８）

獲瑞信升目標價由８４元升至８４﹒３元，升２﹒８３％，報５９﹒９５元。

據市場消息指，美國政府正在讓中興通訊（００７６３）恢復一些商業活動，消息刺激中興

一度急升５﹒９３％，惟最終倒跌３﹒４３％，報１２﹒３８元收市。中移動（００９４１）則

升０﹒５１％，報６８﹒６５元。與中興有業務往來的舜宇（０２３８２）跌４﹒３７％，報

１３８元。

海航董事長王健法國意外離世，集團旗下ＣＷＴ（００５２１）跌５﹒５６％，報０﹒２５

５元。



＊藥業股晶片板塊現沽壓，碧桂園沽壓仍重＊



醫藥相關股被拋售，石藥集團（０１０９３）跌８﹒２１％，報２１﹒２５元，距上市新高

２６﹒６元累積跌幅達２０﹒１％，為今日表現最差藍籌；同業藥明生物（０２２６９）跌

５﹒１８％，報７８﹒７元。另外，晶片股跌幅顯著，中芯（００９８１）跌４﹒７２％，報

９﹒７元；華虹半導體（０１３４７）挫７﹒３２％，報２４﹒７元。

內地各地展轉調控樓市，內房股向下。碧桂園（０２００７）雖然否認叫停全覆蓋戰略，但

仍跌５﹒７８％，報１２﹒７２元，為今日跌幅第二大藍籌；中海外（００６８８）跌

１﹒９６％，報２４﹒９５元；華潤置地（０１１０９）跌１﹒５７％，報２５﹒１元。水泥股

與內房息息相關亦受拖累，海螺水泥（００９１４）滑落３﹒５９％，報４１﹒６５元；華潤水

泥（０１３１３）即使獲大摩升目標價，但仍插６﹒３７％，報７﹒０５元。

物管股亦愈跌愈深，中海物業（０２６６９）跌４﹒２５％，報２﹒４８元；碧桂園旗下的

碧桂園服務（０６０９８）早前被平保（０２３１８）略為減持，今跌６﹒３３％，報

１０﹒０６元；雅生活服務（０３３１９）軟３﹒２２％，報１３﹒８２元。





重磅股方面，騰訊挫２％報３８３元，匯控（００００５）跌０﹒２１％收７２﹒２元；友

邦（０１２９９）軟０﹒１５％報６７﹒２５元；平保（０２３１８）軟１﹒２７％收

６９﹒８５元；人行下調存款準備金率０﹒５個百分點前夕，建行（００９３９）跌０﹒８４％

收７﹒０５元，工行（０１３９８）軟０﹒１７％報５﹒７６元，中行（０３９８８）明天除息

今逆市升０﹒５２％報３﹒８６元。（ｆｆ、ｋｔ）

