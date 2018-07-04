《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：金融委有信心防範重大風險

《經濟通通訊社４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



完全具備打贏重大風險攻堅戰有利條件

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７月２日，新一屆國務院金融穩定發展委員會成立並召開會議，研究部署打好防範化解重大風險

攻堅戰等相關工作。會議認為，當前中國經濟正向高質量發展邁進，市場主體韌性強，國內巨大

規模市場的回旋空間廣闊，完全具備打贏重大風險攻堅戰和應對外部風險的諸多有利條件，對此

充滿信心，下一步各項工作都將按既定方案有序推進。



防風險攻堅戰綱舉目張

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７月２日，新一屆國務院金融穩定發展委員會成立並召開會議，研究部署打好防範化解重大風險

攻堅戰等相關工作。中國證券報認為，這意味著金融監管制度優化更進一步，防範化解重大風險

攻堅戰綱舉目張。在提升服務實體經濟能力，防控系統性風險的「綱」上，金融防風險具體行動

的「目」更加清晰明確，各類可能引發系統性風險的突出問題將得到精準處置。



易綱：保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定

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３日，對於近期外匯市場出現的一些波動，中國人民銀行行長易綱在接受中國證券報記者專訪時

表示，「近期外匯市場出現了一些波動，我們正在密切關注，這主要是受美元走強和外部不確定

性等因素影響，有些順周期的行為。當前中國經濟基本面良好，金融風險總體可控，轉型升級加

快推進，經濟進入高質量發展階段，國際收支穩定，跨境資本流動大體平衡。」





《上海證券報》



金融運行整體穩健 有信心打贏防範風險攻堅戰

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新一屆國務院金融穩定發展委員會７月２日成立並召開會議，研究部署打好防範化解重大風險攻

堅戰等相關工作。專家表示，中國具備防止系統性金融風險爆發的良好宏觀環境，有能力、有信

心打好這場攻堅戰。



保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定

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在一天之內，中國人民銀行行長、副行長先後發聲，表示保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基

本穩定。



發改委密集赴地方調研 經濟運行透露哪些積極信號

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為造好上半年經濟形勢研判，及時提出有針對性的政策建議，國家發改委近期在山東、四川、安

徽等地密集開展調研。調研信息透露了經濟運行中積極信號，包括經濟運行延續穩中向好態勢、

更關注新動能發展。





《證券時報》



部署打好防範化解重大風險攻堅戰

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７月２日，新一屆國務院金融穩定發展委員會成立並召開會議，研究部署打好防範化解重大風險

攻堅戰等相關工作。會議認為，當前中國經濟正向高質量發展邁進，市場主體韌性強，國內巨大

規模市場的回旋空間廣闊，完全具備打贏重大風險攻堅戰和應對外部風險的諸多有利條件，對此

充滿信心，下一步各項工作都將按既定方案有序推進。



潘功勝：將進一步完善債券通的相關制度安排

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港交所昨日舉辦「債券通」周年論壇，香港特區行政長官林鄭月娥在致詞時表示，樂見「債券通

」開通一年，印證了香港作為國家的國際金融中心在內地金融市場對外開放上發揮獨特和重要的

作用。港交所主席史美倫透露，截至６月底，共有４９７家境外機構申請參與債券通業務，其中

已獲人民銀行備案的３５６家，涵蓋了２１個國家和地區。中國人民銀行副行長、國家外匯管理

局局長潘功勝表示，將進一步完善債券通的相關制度安排，並推出到期違約債券的交易機制。



央行高層喊話維穩匯率釋放怎樣的信號？

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人民幣對美元匯率在經歷了連續十余天的快速貶值後，迎來了「絕地反擊」。７月３日，央行行

長易綱、副行長潘功勝「喊話」維穩匯市，受此影響，當天在岸匯率上演了Ｖ型反轉。早晨開盤

後一度跌破６﹒７２，午後則一路大幅拉升，回漲幅度近５００基點，截至１６：３０收盤報６

﹒６６７。（ｋｌ）

