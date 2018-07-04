《鍾之日記》人仔喘定股市續跌，傳聞拖累碧桂園插



《鍾之日記》７月４日，香港天氣：晴陰不定。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美貿易戰即將正式開火，美國對總值３４０億美元的中國商品徵稅措施將於星期五（６日

）正式生效，而消息指中國亦將於同日北京時間零時起對３４０億美元美國商品加徵關稅，由於

存在１２小時的時差，北京反倒變成先徵收關稅的一方，金融市場勢再迎衝擊。

在此敏感時刻，人民銀行及金穩委接連發聲維穩，人民幣匯率獲提振喘定，雖然人民幣兌一

美元中間價今報６﹒６５９５，為２０１７年８月２５日以來首次跌穿６﹒６５關口，較上個交

易日貶９８點子。但人幣即期匯率（ＣＮＹ）就強力反彈，午後最高見過６﹒６００１，升穿

６﹒６１關口，創一星期以來最高，收報６﹒６２１１，大升４６１點子。離岸人民幣亦一度升

穿６﹒６２關口，高見６﹒６１３５。



＊科技股大跌，深市創業板再跳水＊



不過，中港股市仍難敵沽壓。滬綜指低開後一度向上，但其後在科技股跌幅逐步擴大下後倒

跌，尾市跌勢加劇，低見２７５４點，最終收報２７５９﹒１３點，跌１％，創業板跳水

２﹒５８％。人行明日（５日）起實施降準，定向釋放資金７０００億元人民幣，但人行已在公

開市場連續八日淨回籠資金，兩市全日成交額３２９７億元人民幣，較上日（３日）減１６％。

香江魚缸今早一度高見２８６４２點。其後在內房、騰訊（００７００）等股份掉頭向下帶

動，一度最多跌４０４點低見２８１４１點，最終挫３０３點或１﹒０７％，報２８２４１點收

市。主板成交８９１﹒３９億元減少３３％。

消息指美國政府正在讓中興通訊（００７６３）恢復一些商業活動，消息刺激中興一度急升

５﹒９３％，惟最終倒跌３﹒４３％，與中興有業務往來的舜宇（０２３８２）跌４﹒３７％。



＊傳棄擴張保利潤，碧桂園一度瀉近８％＊



有傳碧桂園（０２００７）已明確叫停三、四、五線城市的「全覆蓋」戰略，緩解融資政策

收緊帶來的壓力，意圖犧牲規模甚至利潤，以保證現金流。

不過有報道引述碧桂園的高層指，公司的「全覆蓋」戰略不但包括三、四、五線城市，同時

亦有藍海地帶，不可能叫停。但由於去年合作項目太多，碧桂園自身權益佔比正在下降，目前正

減少不操盤、做財務投資的項目，增加自身可以操盤的項目，盡量提高自身權益比例。

外電其後亦引述碧桂園的電郵回覆，承認退出了部分合作非操盤項目，因為考慮到項目無法

全面保證運營、質量等關鍵環節。

碧桂園放棄擴張力保利潤的消息，一度拖累股價下插近８％，尾市跌幅逐步收窄，但收市仍

跌５﹒８％，為跌幅第二大藍籌。

房企的資金鏈憂慮再增，其他地產股亦受壓。融創中國（０１９１８）挫５％，雅居樂

（０３３８３）挫４﹒８％，萬科（０２２０２）挫３﹒８％，富力（０２７７７）跌２％。



＊兩電明年加價，中電逆市升４％破頂挑戰９０元＊



行政會議昨（３日）通過中電（００００２）及港燈（０２６３８）新《發展計劃協議》，

兩電准許回報率由９﹒９９％降至８％。中電會於今年１０月１日將平均淨電價上調２％至３％

綜合市場分析，普遍認為資本開支計畫高於預期，料有利兩電在未來提高利潤和派息，其中

瑞信認為兩電股價在短期內可能有積極反應。

中電今早高開後愈升愈有，其間更一度高見８９﹒４元創新高，最終收報８７﹒６元，升

３﹒９％，為全日表現最好藍籌股；港燈亦抽升４﹒４％，收報７﹒８３元。另外亦有個別公用

股及收息股逆市企穩，長建（０１０３８）全日升２﹒８％，電能（００００６）升１﹒５％，

煤氣（００００３）及領展（００８２３）均僅跌０﹒１％。

據指，是次兩電加價主要為興建發電減碳所需的基建，包括大幅增加天然氣發電比例、增建

一台燃氣發電機組、興建海上液化天然氣接收站、以及為住宅及中小企業客戶更換智能電錶等。



＊海航董事長王健意外跌死＊



深陷債務問題的海航集團，再傳壞消息。集團聯合創始人兼董事長王健「在法國公務考察時

意外跌落導致重傷，經搶救無效，於當地時間２０１８年７月３日不幸離世，享年５７歲」。但

訃告沒有說明王健「意外跌落」致死的具體情況。集團官網已轉為黑色，以示哀悼。

董事長王健法國意外離世，集團旗下ＣＷＴ（００５２１）收市大跌５﹒５６％，香港國際

建投（００６８７）一度跌２％，收市沒升跌。而海航２０１８年到期的美元債跌０﹒９７點，

為六個月最大跌幅。



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