  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/07/2018 15:13

【貿易開戰】中國７月６日零時起對３４０億美元美國商品加徵關稅

　　《經濟通通訊社４日專訊》中美貿易緊張關係加劇，據《路透》引述消息人士透露，中國對
３４０億美元美國商品加徵關稅將從７月６日北京時間零時起生效。
　　美國早前已表示，將於７月６日對價值３４０億美元原產於中國的商品加徵關稅。不過由於
存在１２小時的時差，北京反倒變成先徵收關稅的一方。
　　中方消息人士稱，我們的措施是對等的，也就是說如果美國從７月６日開始，我們就從７月
６日開始，所有政策的實施都是從零時開始。（ｃｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
香港政情04/07/2018
【上任一年】林鄭「開局良好」 行政立法關係改善仍似有還無
中國故事04/07/2018
【京城近觀】去京城星巴克約酒、約茶、約咖啡
生財有道04/07/2018
心血管支架先驅 微創布局國際版圖
生財有道04/07/2018
芯片路力爭上游 中芯國際乘風破浪
剖析天下04/07/2018
貿易戰公路上奔馳
剖析天下04/07/2018
人行再定向降準 鼓勵推動債轉股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN