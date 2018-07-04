【貿易開戰】中國７月６日零時起對３４０億美元美國商品加徵關稅

《經濟通通訊社４日專訊》中美貿易緊張關係加劇，據《路透》引述消息人士透露，中國對

３４０億美元美國商品加徵關稅將從７月６日北京時間零時起生效。

美國早前已表示，將於７月６日對價值３４０億美元原產於中國的商品加徵關稅。不過由於

存在１２小時的時差，北京反倒變成先徵收關稅的一方。

中方消息人士稱，我們的措施是對等的，也就是說如果美國從７月６日開始，我們就從７月

６日開始，所有政策的實施都是從零時開始。（ｃｔ）

