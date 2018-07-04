《廣匯論勢－鄭廣復》美元下半年料重拾跌浪

《廣匯論勢》今屆世界盃賽果連番爆冷，先有上屆冠軍德國以零比２敗予南韓，更以小組包

尾出局，南韓雖然未能晉級，但能擊敗上屆冠軍，已經威震亞洲。上屆亞軍阿根廷被法國擊敗，

尚算合理。然而，上屆冠、亞、季均被淘汰，餘下只有第四名的巴西今屆仍有力問鼎冠軍，但下

一仗若然不敵有「歐洲紅魔」之稱的比利時，即令世界盃自１９３０年以來，第三次出現前屆四

強全部出局！未知各位投資者有否從今屆進入３２強的隊伍看到一個現象，就是全球化趨勢不可

擋。



＊美國難復黃金時期＊



特朗普現在搞的是「Ｄｅｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉｏｎ」（去全球化），期望利用「特」製

時光機，將美國帶返黃金年代。不過，美國自金融海嘯以來的繁榮是由龐大的債務及大量印鈔堆

砌而成的假象，特朗普今年初宣布削減企業稅率及增加政府開支，以圖利用數字上的繁榮去掩蓋

持續增加的債務，讓美國人繼續以先洗未來錢，推動數字經濟增長，現在又以準備在１０月份實

行第二輪的減稅措施，威逼利誘國民投他一票，令共和黨可以繼續操控國會，如此他便可以為所

欲為。不過，根據蓋洛普最新民調顯示，特朗普支持率僅有４２％，若然美國如期在本周五

（６日）對中國啟動新的關稅措施，中國亦定須操採取反制行動，且看特朗普支持率的變化多少

對中期選有啟示作用。



＊日企料低通脹持續＊



本周一（２日）日本央行（ＢＯＪ）公布的短觀景氣指數顯示，大型製造業短觀指數由３月

份的２４跌至６月份的２１，符合預期；中型企業短觀指數則由１９微升至２０；小型企業短觀

指數同樣下跌，由１５降至１４，反映企業對經濟前景不感樂觀。至通脹方面，所有行業對１年

、３年及５年的輸出價格均以維持在零附近最多，比例分別為６９％、４１％及２８％，與３月

份的調查相同，而時間愈長，例如５年後，選擇不確定的比例就愈多。調查結果與黑田東彥的講

法一致，就是通縮的概念已在民間根深柢固。



＊美中磨擦將無休止＊



昨天（３日）人民銀行將人民幣中間價訂在６﹒６４９７兌１美元，較昨天的６﹒６１５７

大幅下調３４０點子，人民幣匯價先急挫後回升，有可能是因為人民銀行金融研究所所長孫國峰

回覆《彭博社》提問時表示，人行不會以人民幣匯率作為應對貿易爭端的工具。然而，本周五美

國將會向中國啟動高關稅措施，而中國亦將作出反制措施。特朗普在６月１５日宣布對總值

５００億美元的中國進口商品徵收關稅後，美元兌人民幣中間價即突破６﹒４，其後持續快速貶

值，很難不令市場聯想到人民幣貶值與中國應對貿易戰所採取的反制措施之一。單靠匯率的升貶

絕對不可能解決貿易問題，美國可以制訂政策，直接限制某類產品的進口及出口，若然特朗普對

華實施高關稅措施的目的並非只為解決美國對中國龐大的貿赤，又或知識產權問題，而是立心要

抑制中國的長期發展，則未來美、中磨擦（不但貿易）必無休止地發生。



＊人幣短倉見好收網＊



今早（４日）人行進一步調低人民幣兌美元中間價至６﹒６５９５，較上日低９８點子，但

市場並無繼續看淡人民幣，離岸價持續反彈，美元兌人民幣曾跌穿６﹒６３，較昨天高位

６﹒７３３０大跌逾千點子，市場顯然不願意在周五臨近時冒險繼續持有人民幣短倉。再從其他

貨幣及金價走來看，踏入下半年後，美元匯價似乎會恢復跌勢。金價昨天出現雙日轉向形態，低

見１２３８美元後最終回升至１２５２美元水平收市，今早進一步升至１２６０﹒５美元，昨天

低位滿足了量度下跌目標１２３９﹒６５美元，若然金價確認重新守穩１２４５美元，則後市將

維持在１２４５至１２９０美元上落。銀價走勢稍弱，本周一跌穿１６美元，低見１５﹒７７美

元後反彈，目前雖已重上１６美元，但必須重新守穩１６﹒１３美元甚至前橫行區支持位

１６﹒２０美元後才有望進一步上升。



＊圓匯重返區間波動＊



若然金價亦回升，預示所有非美亦將走強。美元兌日圓昨天高見１１１﹒１３後回跌至

１１０﹒６０收市，並在日線圖出現穿頭破腳的下跌形態，今早更曾跌穿１１０﹒３０，美元兌

日圓似乎與金價一樣－－維持在１０８﹒５５至１１１﹒５５上落。另外，歐元兌美元在６月

２９日重上２０日ＳＭＡ（１﹒１６６２）後連續三個交易日維持在１﹒１６以上收市，歐盟最

終就移民問題達成協議，同意設立共同庇護所，由成員國在「自願的基礎」上落實，消除了德國

總理默克爾領導的聯合政府可能解體的危機。另外，德國央行行長魏德曼表示，下任歐洲央行

（ＥＣＢ）行長必須能夠收緊貨幣政策。



由於現時魏德曼就是下任ＥＣＢ行長的熱門人選，一旦由他出任，ＥＣＢ必然就會按照他所

言，開始收緊貨幣政策。德拉吉的任期將於２０１９年１０月結束，時間上亦配合ＥＣＢ在６月

份議息紀錄中所預期，利率有可能在２０１９年中開始上調。從歐元兌美元先５月底以來多次下

試１﹒１５均力保不失，現時德國政局不明朗因素消除，匯價有力展開新一輪反彈浪，預期匯價

將會突破６月１４日的高位１﹒１８５２，挑戰量度目標１﹒２１９６。

《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

