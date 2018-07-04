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即市新聞

04/07/2018 10:01

《股林淘金－林家亨》港股短期跌勢喘定

　　《股林淘金》早前，美國斷定中國有關技術轉讓、知識產權和創新的行為、政策和做法存在
不合理和歧視的情況，決定從７月６日起對從中國進口的數百種貨品，總值３４０億美元加徵
２５％關稅。歐盟亦首度向美國商務部提出書面警告，表示如果美國對歐洲進口的汽車徵收懲罰
性關稅，美國可能遭到總金額達３０００億美元的全球性報復。
　
　　另外，昨天（３日）中國福州市法院裁判聯華電子，在對美國美光的專利訴訟中取得勝利，
令美國美光部分產品不能在中國發售，令市場憂慮環球貿易戰升級，加上人民幣貶值速度有加快
跡象，令中港股市受壓。但由於港股短期跌勢過急，加上人民幣昨天亦大幅反彈，預計不排除會
有超賣反彈。筆者建議可以投資者可分階段吸納一些有派高息、穩定收入的公用股如電力股等等
，作防守性投資之用。
　
＊敏華控股可低吸＊
　
　　近期由於人民幣跌勢轉急，加上美國持續制裁中國高科技企業，包括限制相關企業的貨物出
口和技術提升。然而，港股之中仍有小部分股份間接受惠，敏華控股（０１９９９）便是其中之
一，集團主要透過自營店舖及分銷商，向中國大陸及海外客戶製造及銷售沙發，分銷床墊及床上
用品，截至２０１８年３月３１日止１２個月全年業績，集團純利為１５﹒４億元，同比跌幅
１２﹒４％。期內，營業額上升２８﹒９％至１００﹒３億元，毛利率減少４﹒６％至
３７﹒３％，敏華於去年的利潤一定程度上，受制於人民幣大幅升值及原材料成本價格急升，惟
相信本年表現會較平穩。
　
　　匯兌方面，由於目前內銷市場是公司主要收入來源，佔約四成，而去年人民幣持續走強，匯
兌因素對公司造成的損失。不過，由於近期人民幣的貶值，相信２０１８年度匯兌因素造成的損
失或會減少。至於原材料成本方面，去年鋼鐵，化工及包裝成本上升幅度是歷史以來最快，但本
年相關原材料的價格已轉趨穩定，相信毛利率會穩步回升。
　
　　展望未來，集團將會繼續聚焦中國、美國及歐洲三大市場。其中，中國市場將會加開逾
３００間分店，而歐洲工廠去年年底完成扣帳，今年將會增加產能。雖然近期中美貿易摩擦升溫
，但對沙發等家居用品的影響比較輕微，前景向好，投資者不妨於６元左右買入，短線上望６﹒
９元，跌穿５﹒４元考慮止蝕。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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