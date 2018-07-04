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即市新聞

04/07/2018 09:27

《投資智慧－鄧聲興》房企資金成本續增，有利龍頭房企擴市佔率

　　《投資智慧》今年內房整體銷售表現雖然理想，但在中央出台「五限」升級等多項調控政策
下，內房板塊普遍受壓；加上再融資風險增加，亦導致內房股反覆向下。市場普遍關注內房資金
鏈風險；隨著人民幣持續貶值，房企即將到期的海外債償還成本變高，可能出現外債風險。國家
發改委亦留意到這個問題，指明要規範房企境外發債資金投向，限制房企以外債投資境內外的地
產項目、補充運營資金等，並要求企業提交資金用途承諾。根據ＷＩＮＤ數據統計，截至今年６
月底，內地房企發行的海外債券達７８隻，發行規模為２１１１億元，按年增加６３％。若７８
隻債券剔除可轉債，平均利率為７﹒１％左右，反映房企資金成本不斷增加。
　
＊利淡中小房企，行業加速整合＊
　
　　總括而言，未來房企融資難度及成本將持續加大，但對大型內房企長期影響不大；相信龍頭
發展商在應對以往多次調控政策後，將更有能力應付今次的再融資風險，發展商亦早作準備應對
融資環境逐漸收緊，包括在國內積極開拓房地產私募基金、資產證券化（ＡＢＳ）、房地產投資
信託（ＲＥＩＴｓ）等新型融資方式。與此同時，房企過去３年的現金流增長亦較負債多，反映
管理層採取多保留現金的策略，應付未來可能突變的資金成本問題。但是，對於中小型的房企，
融資途徑受限及融資成本加大可能使其資金鏈問題惡化，或導致部分中小房企被逼退出。屆時行
業加速整合，行業集中度提升有利龍頭房企擴大市佔率。《香港股票分析師協會主席　鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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