《缸邊嫺談－黃惠嫺》白雲山（００８７４）今年業績有兩大亮點

《缸邊嫺談》按照中國會計準則，截至２０１８年３月止三個月，白雲山（００８７４）營

業額較去年同期增長３０﹒７％至６９﹒０９億元（人民幣．下同），股東應佔溢利增長

８６﹒８％至９﹒０５億元。於２０１８年３月３１日，集團持有貨幣資金為１２６﹒１４億元

。今年第一季的收入增長主要由王老吉涼茶及流感藥銷售收入增長帶動。



＊白雲山今年的業務將會有兩大亮點＊



一是困擾集團多年的王老吉商標問題終於解決。２０１７年底時裁定由白雲山斥資３﹒６９

億元，向同興藥業買回所有王老吉藥業的股權，回購股權成功後王老吉藥業已成為集團的全資子

公司。在王老吉藥業併表後，從今年第一季的業績中看到王老吉的表現對白雲山的重要性。在商

標糾紛了結後，集團在訴訟費及割喉式的減價戰支出將會減少，在集團將王老吉的銷售戰略整合

好後，利用好王老吉的品牌，在涼茶普及化下未來會為集團帶來更多的收入。



二是集團於２０１８年６月４日宣布完成了收購廣州醫藥的股權。集團是通過現金方式購買

ＡＬＬＩＡＮＣＥ ＢＭＰ ＬＩＭＩＴＥＤ持有的廣州醫藥３０％股權、以及同時向

ＡＬＬＩＡＮＣＥ ＢＭＰ ＬＩＭＩＴＥＤ授出一項向公司轉讓其持有的廣州醫藥餘下的全部

２０％股權的售股權事宜，股權轉讓合同下建議收購的所有先決條件已達成，且於２０１８年５

月３１日完成。完成後，集團將持有廣州醫藥１００％股份，並於今年上半年將廣州醫藥的財務

報表併入白雲山之內，預期集團的營業收入將大幅增長，盈利能力進一步增強。而廣州醫藥的業

務領域主要包括醫院純銷、商業分銷和零售連鎖三類，銷售主要品種為中、西藥品，其中西藥佔

比較大。



＊加快行業併購進一步加強醫藥流通＊



廣州醫藥是華南地區醫藥流通龍頭企業，具有較好的商業信譽，擁有完善的銷售網路、廣泛

的銷售管道與較強的醫藥配送能力。２０１６年廣州醫藥營業收入同比增長１２﹒３％。未來，

隨著醫藥流通行業的持續發展以及廣州醫藥各項經營措施的逐步落實，廣州醫藥銷售規模及盈利

能力有望獲得進一步提高。是次白雲山收購廣州醫藥並成為控股股東，是為迎合國家大力推進醫

藥改革，「醫藥分家」、「兩票制」、「藥品零加成」等政策將極大改變醫藥流通行業競爭格局

，集團加快行業內併購整合步伐，進一步加強集團在醫藥流通上的布局，有利增強集團綜合競爭

力。



截至２０１７年１２月３１日止，集團共有在研產品９６個，已申報產品７個，主要領域包

括：化學原料藥、製劑、生物醫藥、中藥大品種的二次開發等。２０１７年集團及其合營企業共

申請生產批年７個，申請臨床批件１個，共獲得藥品生產批件１３件，這將進一步提升集團的產

品儲備，集團未來將會根據市場的變化再選擇推出上市，以取得最大的效果。相信隨著集團的研

發能力加強，取得的批件增加，獲批可生產的新藥上升下，集團未來的收入會因此而穩步增長。

加上在兩大亮點的推動下，集團未來的收入值得憧憬。投資者可考慮於３２元附近的位置增持或

吸納，目標價為港幣３９﹒０５元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

