《日入而息》中美將互相加徵關稅，港股反彈乏力，全日跌３０３點

《今天重點》﹡中國７月６日零時起對３４０億美元美國商品加徵關稅；傳中國向歐盟施壓

倡結成反美貿易聯盟，但被歐盟拒絕



《即日市況》﹡港股反彈乏力，全日跌３０３點收２８２４１點，成交８９１億元



《深滬股市》﹡中美即將互相加徵關稅，滬指收跌１％創板跳水逾２％



《美元匯價》﹡美國今假期匯市偏靜，美匯向下突破機會不大；歐元最新報１﹒１６３６╱

３８，日圓最新報１１０﹒４８╱５２



《公司資訊》﹡嘉里物流（００６３６）與阿納克利亞市簽訂策略合作備忘錄

﹡聯想控股（０３３９６）三年期債券實際規模１６億元人民幣，最終票息

５﹒９９％

﹡寶國國際（００５８９）擬退市，下月３日最後買賣

﹡權智（００６０１）出售電子業務，涉資７０００萬元

﹡天津貓眼微影文化傳媒入股歡喜傳媒（０１００３），涉資９﹒５億元

﹡小米（０１８１０）未獲納入ＭＳＣＩ指數，因投票結構不平等

﹡新地（０００１６）雲匯２期首推不少於１２８伙，最快明日開價

﹡弘海高新資源（０００６５）臨時暫停褐煤提質業務運作

﹡英恆科技（０１７６０）公開發售料超購逾１５倍

﹡中國育兒網絡（０８３６１）斥５０００萬認講區塊鏈公司新股

﹡中國創意（０８３６８）售付費點播業務逾１１％股權，涉９５２萬

﹡天下圖（００４０２）被可換股債持有人指無法償還債務，要求支付本金

﹡５１信用卡（０２０５１）全球公開發售料已足額認購

﹡梁志天設計集團（０２２６２）超購逾１２４倍，中間價定價

﹡民銀（０１１４１）折讓逾１８％向控股股東等配股，淨籌７﹒８５億

﹡尚思瑞推出曼谷新樓盤，入場費１１４萬元起，租金回報率逾５％

﹡東陽光藥（０１５５８）母企獲准轉讓控股權予滬Ａ東陽光科

﹡長達健康（０８０２６）簡稱周五起改為朗華國際集團

﹡皇璽餐飲（０８３００）斥２９８０萬元收購灣仔道物業作辦公室之用

﹡華夏醫療（０８１４３）要約人持股５８﹒２３％

﹡匯控（００００５）昨日倫敦回購３３６萬股，涉２３５５萬英鎊





《國企紅籌》﹡中石油籌擴大儲氣量及頁岩氣開採

﹡濰柴（０２３３８）近１４億元增持德上市附屬凱傲股權

﹡首創環境（０３９８９）成立合資公司，負責河南省危廢處置項目



《神州民企》﹡中國油氣（００７０２）擬十合一，每手改為１００００股

﹡海升果汁（００３５９）向江蘇合資企業增資９７４４萬元

﹡瑞年（０２０１０）遭證監會指令今早起停牌

﹡綠城中國（０３９００）獲授予８億美元等值雙幣貸款

﹡龍湖（００９６０）獲准發行最多５０億元人民幣境內公司債券

﹡三一國際（００６３１）上月獲控股股東梁穩根增持１０００萬股

﹡大慶乳業（０１００７）供股僅獲７４﹒１２％認購

﹡旭輝（００８８４）６月合同銷售１５２億元人民幣按年升６８﹒５％

﹡中國動向（０３８１８）更改年結日為３月３１日

﹡世房（００８１３）６月份合約銷售額升８３﹒４％

﹡旭輝（００８８４）獲控股股東增持逾２５８０萬股，共涉資１﹒５５億元

﹡碧桂園（０２００７）三四五線城市是重要市場，選擇有潛力城市



《中國要聞》﹡中國６月財新服務業ＰＭＩ升至５３﹒９，創四個月高

﹡中國７月６日零時起對３４０億美元美國商品加徵關稅

﹡官媒表示貿戰峭壁下的「關稅之傷」，美國利益首當其衝

﹡發改委國際司負責人會見前美國助理貿易代表夏尊恩；發改委表示嚴格新建

純電動車管理，支持國有車企混改

﹡工信部表示推進智能汽車電子產業發展，開展示範建設

﹡中國電信表示流量費年內至少降３０％

﹡招商局與中鐵總簽戰略合作協議，促進物流降本增效

﹡報道指抖音印尼被禁，「抖音好友」小程序被叫停

﹡中鋼協表示６月中旬會員鋼企粗鋼日均產量增０﹒５３％

﹡海航董事長王健法國公務考察跌落重傷，搶救無效離世

﹡人行１００億逆回購利率持平，淨回籠８００億元；人行郭樹清稱堅持黨中

央對金融工作的集中統一領導

﹡人行媒體表示人幣貶值仍然可控，未見大規模換匯潮

﹡上海降原油期貨手續費，提升交易活躍度

﹡上海將成國產芯片、物聯網創新雙中心

﹡上海嚴防國企領導人員利益衝突，明確「七個不得」

﹡東方金鈺資管產品利息逾期，陸金所稱２０日前給付

﹡橋水基金完成私募管理人備案登記，在華業務正式啟動

﹡阿里巴巴集團與ＧＵＥＳＳ合作將人工智能引入時尚界

﹡統計局表示工業企業利潤數據真實可靠、實際可比

﹡上海將成立千億級人工智能產業基金

﹡雄安新區與中國醫藥集團就醫療醫藥和大健康產業合作



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１０７２１﹒８７點，止兩連跌



《其他消息》﹡林鄭月娥指已找到第二名調查委員會成員，現須待行會通過；調查委員會將

檢視監管工作；避答陳帆應否下台；九龍城舊屋邨有重建潛力，將與房協討

論；屯赤連接路開通可防港珠澳大橋車流令東涌擠塞；放寬按揭成數限制恐

為樓市火上加油要小心研究；填海非唯一方法但長遠來說似乎無可避免；林

鄭承認暫無法助無電錶的劏房戶減輕電費壓力；林鄭稱今個立法年度所批工

程項目數量屬豐收

﹡李家超稱每次處理移交逃犯要求都須先獲特首授權書；女同志申簽證被拒案

終院駁回入境處上訴，李家超指當局會研究判詞

﹡通訊局決定放寬間接宣傳和殯儀館服務廣告規管

﹡商經局表示迪士尼樂園第二期用地仍未接鮮花主題公園籌辦商申請租用

﹡發展局正研究整合規劃署、地政署及屋宇署制度以加快建屋速度

﹡廉署在上年度接獲逾２０００宗選舉無關貪污投訴、５００宗選舉有關投訴

；廉署事宜投訴委員會上年度審議２３宗投訴，３宗證屬實或部分屬實

﹡立法會討論是否用特權法查土瓜灣站鋼筋層被削薄事件

﹡信保局表示上年度賠償總額增加１﹒４５倍，受新零售模式衝擊

﹡本港６月樓宇買賣合約按年升１７％，住宅買賣升１０％

﹡利嘉閣表示回歸２１周年，一手私宅漲價１﹒５倍

﹡深股通流出近１０億；滬股通全日流出２﹒５５億

﹡調查指憂慮私隱外洩風險，本港手機支付使用率低

﹡菜鳥在港推出智能快遞櫃服務

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