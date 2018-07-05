《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 假 期 休 市
標普５００ 假 期 休 市
納斯達克 假 期 休 市
倫敦富時１００ ７５７３．０９ 跌 ２０．２０點╱０．２７％
法蘭克福ＤＡＸ １２３１７．６１ 跌 ３１．５３點╱０．２６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３２０．５０ 升 ３．７３點╱０．０７％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．５６，歐元兌美元１．１６６２
05/07/2018 08:02
《日出而作》美股休市歐洲個別走，布油升破７８美元，金價一周高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 假 期 休 市
標普５００ 假 期 休 市
納斯達克 假 期 休 市
倫敦富時１００ ７５７３．０９ 跌 ２０．２０點╱０．２７％
法蘭克福ＤＡＸ １２３１７．６１ 跌 ３１．５３點╱０．２６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３２０．５０ 升 ３．７３點╱０．０７％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．５６，歐元兌美元１．１６６２
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