《經濟通通訊社５日專訊》美國周三（４日）適逢獨立紀念日假期休市，歐洲股市收市持平
，因對全球貿易的憂慮猶在，同時美光被禁止在中國銷售晶片，導致半導體股受壓。
泛歐ＳＴＯＸＸ ６００指數收市靠穩，佔權重較大的德國ＤＡＸ指數，以及英國富時
１００指數均下跌０﹒３％，分別報１２３１７及７５７３；巴黎ＣＡＣ４０收５３２０，微微
升０﹒１％。
歐洲科技股下跌１﹒４％，為表現最差板塊，晶片製造商意法半導體（ＳＴＭ）下跌３％，
Ｉｎｆｉｎｅｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ收跌１﹒８％。（ｍｎ）
05/07/2018 08:15
《華爾街內望》美國假期休市，歐股靠穩，貿易戰憂慮打擊科技股
《經濟通通訊社５日專訊》美國周三（４日）適逢獨立紀念日假期休市，歐洲股市收市持平
，因對全球貿易的憂慮猶在，同時美光被禁止在中國銷售晶片，導致半導體股受壓。
泛歐ＳＴＯＸＸ ６００指數收市靠穩，佔權重較大的德國ＤＡＸ指數，以及英國富時
１００指數均下跌０﹒３％，分別報１２３１７及７５７３；巴黎ＣＡＣ４０收５３２０，微微
升０﹒１％。
歐洲科技股下跌１﹒４％，為表現最差板塊，晶片製造商意法半導體（ＳＴＭ）下跌３％，
Ｉｎｆｉｎｅｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ收跌１﹒８％。（ｍｎ）
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