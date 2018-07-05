《國金與投資－曾廣標》「新六招」可抑制樓價嗎？

《國金與投資》香港特區政府宣布了房屋政策「新六招」，熾熱的樓市即時未見降溫，因為

有關措施仍有等落實，不能立桿見影。今次的新政，主要是在現有的土地使用政策上作出一些調

整，包括把較多私營房屋用地改為公營用地，向下修訂資助房屋的定價政策，市建局個別重建項

目改為「港人首次置業項目」，撥款資助過渡性房屋項目，向空置的一手單位開徵「額外差餉」

促使發展商更迅速把樓盤推出市場，以及修改預售樓花方案防止「擠牙膏」的情況。



＊土地使用的戰術性調整＊



林鄭推「新六招」是在社會如何大量增加土地供應達成共識之前的一些戰術性策略，希望能

夠在較短時間內抑壓樓價繼續上升，盼市民認識到不需要繼續跟隨發展商的指揮棒搶高樓價。



事實上，私樓現時有數千個空置單位，而下半年推出的新樓盤預期亦會較上半年為多，加上

香港不久便要開始跟隨美國加息，只要讓民眾相信樓價不會無止境的上升，便能有助穩定樓市。



＊要讓市民明白樓價不會升不停＊



香港的私樓價格已升至絕大部分居民都無法上車的地步，但依然有人不計價搶購，皆因人心

以為樓價高處未算高，早上車好過遲上車，尤其是到了牛市的最後階段，這種想法更深入人心。

叫人勿買樓等於阻人發達，或變成越遲越沒有能力上車，因此，早就代子女給與首期的成為了「

醒目家長」，夠膽以二按上車者似乎也由於樓宇升值而過了關。然而，這只是一個接火棒遊戲，

沒有人知道何時爆煲。



＊樓價租金齊升的關鍵因素＊



在世界各地，擁有物業不是全民所需，不少人都樂於長期租屋住，但在香港，由於剛性需求

及外來需求大，土地供應近年嚴重不足，令到樓價和租金齊升，公營房屋的供應亦有限。當利率

處於超低水平時，買樓往往較租樓更划算。這令到市場進一步被扭曲，特區政府針對炒賣者的辣

招，無阻自住者置業的需求，樓價繼續向上。



＊居屋大減價，難抽中可再抽＊



居屋等資助性房屋不僅供應有限，同時訂價與市價掛勾，實質上亦不理會上車者的負擔能力

。居屋的訂價等於私樓７折，逐漸呎價亦過萬了，對中等收入人士而言，抽中實際上也要做房奴

，而既然居屋日後的出售有限制，一些人當「抽獎」失敗後亦不會過分失落，也逐漸轉入私樓市

場提早上車了。



因此，把居屋售價與私樓價格脫勾同時增加供應，應有利於人們有較大耐性等待「抽獎」，

而不需要冒著過高的價格去搶購私樓。



＊加強賣樓監督，維護消費者權益＊



私樓價格的上升，也與售樓氣氛的營造有關，少量推出及加推時加價，會帶來搶購有利的心

態，於是，就算樓價已飛升，但部分受抬捧的樓盤仍引來很多人排隊搶購或爭先入紙認購，在這

種情況下，價格更加是易升難跌。因此，加強規管發展商加速售樓，也有利於買樓者了解較為真

實的供需情況。



當一手樓被搶高，二手樓業主也會惜售，部分投資客寧願暫時不出貨，部分寧願以較低的租

金回報率放租。於是，二手樓的供應也不足，買賣不少是來自不同的換樓客，他們是貴買貴賣。

可以負擔得起。「新六招」沒有針對二手樓空置單位，就等於不會恢復租管，以免招來更多另類

反對。



＊樓價到頂還待加息周期開始＊



「新六招」發表後，樓價即時似仍向上，這反映出要有一個消化期，一些顧及將加息的發展

商，下半年可能會加速以市價推樓，不用提升售價，這樣便有利樓價較早到頂。不過，我認為，

由於私樓的土地供應在中短期會減少，樓價到頂還可能要等待加息周期的開始。



＊長線需千方百計增加土地供應＊



中長線來說，還是要千方百計增加土地，除了填海之外，加速利用部分棕地和農地，以至改

變球場或郊野公園邊沿的用途，是可以多管齊下的。因此，政府不宜太早否定某些做法，宜保持

手上有牌在手。然而，在加息周期開始後，樓價也將自然調整；因此，在政府在持續出招之際，

也得留意宏觀大氣候的變化，否則，也可能好心做壞事，加速樓市硬著陸，導致經濟大滑坡。

《資深評論員 曾廣標》

