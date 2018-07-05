《選股情報》恆指仍奇蹟地守於２８２，但期指已低於２８２。估計今日（５日）恆指會再
走下，下多少，已無意義，只要考慮個人是買還是賣。要買就是要揸幾耐。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
05/07/2018 09:11
《選股情報－石鏡泉》買定賣？
《選股情報》恆指仍奇蹟地守於２８２，但期指已低於２８２。估計今日（５日）恆指會再
走下，下多少，已無意義，只要考慮個人是買還是賣。要買就是要揸幾耐。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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