《經濟通通訊社５日專訊》中國輻熱爐製造商及供應商米技國際（０１７１５）孖展截止，
市場消息指，其錄得超購７倍。
該股此前公布，招股價介乎０﹒３０元至０﹒３６元，發行３﹒７５億股，以中間價計算，
料集資淨額９４００萬元，預計７月１６日上市。（ｍｌ）
05/07/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】消息指，米技國際（０１７１５）孖展截止超購７倍
《經濟通通訊社５日專訊》中國輻熱爐製造商及供應商米技國際（０１７１５）孖展截止，
市場消息指，其錄得超購７倍。
該股此前公布，招股價介乎０﹒３０元至０﹒３６元，發行３﹒７５億股，以中間價計算，
料集資淨額９４００萬元，預計７月１６日上市。（ｍｌ）
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