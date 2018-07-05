【ＩＰＯ反應】消息指，米技國際（０１７１５）孖展截止超購７倍

《經濟通通訊社５日專訊》中國輻熱爐製造商及供應商米技國際（０１７１５）孖展截止，

市場消息指，其錄得超購７倍。

該股此前公布，招股價介乎０﹒３０元至０﹒３６元，發行３﹒７５億股，以中間價計算，

料集資淨額９４００萬元，預計７月１６日上市。（ｍｌ）

