【新股上市】消息指，映客（０３７００）以３﹒８５元下限定價

《經濟通通訊社５日專訊》市場消息指，內地移動端直播平台映客互娛（０３７００）以３

﹒８５元定價，為招股價範圍３﹒８５元至５元的下限。

該股此前公布，計劃全球發售３﹒０２億股股份，其中包括香港發售股份３０２３﹒４萬股

及２﹒７２億股國際發售股份，每手１０００股，連同手續費，每手入場費為５０５０﹒４元。

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