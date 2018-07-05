《專家之言－黃德几》中教控股（００８３９）積極擴大學校規模

《專家之言》中教控股（００８３９）為民辦高等及職業教育機構，提供普通本科課程、普

通專科課程和職業教育課程。集團最近進行一連串動作，較早前分別收購鄭州學校和西安學校的

８０％和６２％股權，代價分別為８﹒５５億元（人民幣，下同）和５﹒７６億元。今年６月中

，附屬有信教育向獨立第三方收購位於廣州的松田大學和松田學院１００％股權連債務，現金總

代價５﹒３８億元。松田大學在校學生８７００多名。松田學院於２００７年開始招生，現約有

全日制在校生約３３００人。憧憬集團未來繼續有收購，進一步增加學生人數，擴大規模。



＊與惠理達框架協定成立教育基金＊



集團日前與惠理集團（００８０６）達成框架協定，成立一隻目標資產管理規模５０億元的

中國教育基金，期限五年。集團及惠理將分別初步出資２﹒５億元及３﹒７億元。集團認為透過

是次合作，能夠將集團在中國民辦高等及職業教育的經驗和惠理的投資專業知識結合，從而提升

中國教育基金的表現，前景值得留意。另外，今年６月初，集團與世界銀行集團成員公司國際金

融公司（ＩＦＣ）訂立貸款協議，獲最高金額２億美元的長期貸款融資，貸款期最多七年；貸款

將用於可能收購中國的大學或高校。

截至去年１２月底，集團經營的兩所大學及一所職業學校為江西科技學院、廣東白雲學院及

白雲技師學院。鄭州學校和西安學校在２０１７╱２０１８學年的學生人數，分別為２３６９０

名和２００００餘名；於２０１７╱２０１８學年，集團的在校學生總人數為７６２０４名，故

此學生總人數將增大幅增加至近１２萬人。另外，集團正在建設廣東白雲學院新校區，已規劃的

新校區預計將佔４８９０００平方米的地盤面積，並可容納最多約２６０００名學生。



＊宜候低１２元吸納＊



去年全年，集團收入９﹒４９億元，按年上升１０﹒２％，其中學費收入增加９﹒１％至８

﹒５８億元。期內，毛利率提高６個百分點至５９％，純利按年增加４％至４﹒２９億元惟剔除

上市費用，核心淨利潤４﹒７４億元，上升１５％。

走勢上，６月７日升至１６﹒６元（港元，下同）遇阻回落，形成下降軌，ＳＴＣ％Ｋ線跌

穿％Ｄ線，惟ＭＡＣＤ熊差距收窄，宜候低１２元吸納，反彈阻力１６元，不跌穿１０﹒６元續

持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（本人並無持有上述股份）

