港股二萬八關再響警號，現挫逾２００點報２８００８，內險股捱沽

《經濟通通訊社５日專訊》港股二萬八關再響警號，現跌２３３點或跌０﹒８３％，最新報

２８００８，主板成交３７１﹒２０億元。

內險股捱沽，平保（０２３１８）現價跌１﹒２２％，報６９元；成交約１３８８萬股，涉

資９﹒６６億元。中國人壽（０２６２８）則報１９﹒２元，走低１﹒７４％，成交達１６１２

萬股，涉資３﹒１２億元。

國企指數報１０５２７，跌１﹒７３％或跌１８５點。上證綜合指數報２７３４﹒７７，跌

２４﹒３６點或跌０﹒８８％，成交６８０﹒８４億元人民幣。

即月期指新報２７９１８，跌１２８點，低水９１點。即月國指期貨報１０４９３，跌８３

點，低水３４點。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國人壽（０２６２８） １９﹒２０元 跌１﹒７４％

海螺水泥（００９１４） ４１﹒００元 跌１﹒５６％

中國平安（０２３１８） ６９﹒００元 跌１﹒２２％

友邦保險（０１２９９） ６６﹒６５元 跌０﹒８９％

中國銀行（０３９８８） ３﹒６４元 跌０﹒２２％

騰訊控股（００７００） ３８３﹒６０元 升０﹒１６％

工商銀行（０１３９８） ５﹒４９元 升０﹒３７％

建設銀行（００９３９） ７﹒０９元 升０﹒５７％

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