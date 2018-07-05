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05/07/2018 11:32

港股二萬八關再響警號，現挫逾２００點報２８００８，內險股捱沽

　　《經濟通通訊社５日專訊》港股二萬八關再響警號，現跌２３３點或跌０﹒８３％，最新報
２８００８，主板成交３７１﹒２０億元。
　　內險股捱沽，平保（０２３１８）現價跌１﹒２２％，報６９元；成交約１３８８萬股，涉
資９﹒６６億元。中國人壽（０２６２８）則報１９﹒２元，走低１﹒７４％，成交達１６１２
萬股，涉資３﹒１２億元。
　　國企指數報１０５２７，跌１﹒７３％或跌１８５點。上證綜合指數報２７３４﹒７７，跌
２４﹒３６點或跌０﹒８８％，成交６８０﹒８４億元人民幣。
　　即月期指新報２７９１８，跌１２８點，低水９１點。即月國指期貨報１０４９３，跌８３
點，低水３４點。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國人壽（０２６２８）　　　１９﹒２０元　　　跌１﹒７４％
　　海螺水泥（００９１４）　　　４１﹒００元　　　跌１﹒５６％
　　中國平安（０２３１８）　　　６９﹒００元　　　跌１﹒２２％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６６﹒６５元　　　跌０﹒８９％
　　中國銀行（０３９８８）　　　　３﹒６４元　　　跌０﹒２２％
　　騰訊控股（００７００）　　３８３﹒６０元　　　升０﹒１６％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒４９元　　　升０﹒３７％
　　建設銀行（００９３９）　　　　７﹒０９元　　　升０﹒５７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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